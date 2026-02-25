Devleri sıraya dizdi! Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt fırtınası

MANCHESTER CITY VE ATLETİCO MADRİD’İN ARDINDAN INTER’İ DE MAĞLUP ETTİ Norveç ekibi tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nin son finalistini kupanın dışına itme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi’nin grup etabında ilk 6 maçta; 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Bodo/Glimt, son iki karşılaşmada sahasında Manchester City’i 3-1, Atletico Madrid’i ise deplasmanda 2-1 mağlup ederek 9 puana ulaşmış ve 23’üncü sırada yer alarak Inter’in rakibi olmuştu. İtalyan devini iki maçta da mağlup etmeyi başaran Bodo, Son 16 Turu’nda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.