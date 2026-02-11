  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Bilim dünyasını harekete geçiren bir keşfe imza atıldı. 46 okyanus büyüklüğünde hidrojen rezervine ulaşıldı. Gelişme dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Hidrojenhaber'de yer alan habere göre, bilim dünyasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Dünyanın dış çekirdeğinde okyanusların toplam hacminden çok daha fazla hidrojen depolanmış olabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Araştırma sonuçlarına göre, çekirdekte gizli hidrojenin büyüklüğü 9 ila 45 okyanus hacmine denk olabilir.

#3
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Sismik veriler ve Advanced Photon Source tesisindeki yüksek basınçlı laboratuvar simülasyonları, gezegenimizin oluşum evresinde hidrojenin demir çekirdek ile nasıl etkileşime girdiğine dair somut kanıtlar sunuyor.

#4
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Çekirdekteki aşırı basınç altında hidrojenin davranışlarını inceleyen uzmanlar, bu durumun gezegenin jeokimyasal evriminde daha önce tahmin edilenden çok daha aktif bir rol oynadığını belirtiyor.

#5
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce magmanın soğuması sırasında hidrojenin demirle birleşerek çekirdeğe sızdığını öngörüyor. Bu keşif, Dünyanın su döngüsünün ve manyetik alanının nasıl oluştuğuna dair mevcut teorileri kökten değiştirebilir.

#6
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Çekirdekteki bu “saklı hidrojen”, gezegenin iç ısısının korunmasında ve dolayısıyla plaka tektoniğinin devamlılığında kilit bir rol oynuyor olabilir.

#7
Foto - Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu

Araştırma, sadece Dünyanın geçmişini değil, diğer kayalık gezegenlerin potansiyel su ve enerji kaynaklarını anlamak için de yeni bir perspektif sunuyor.

