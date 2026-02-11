Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu
Bilim dünyasını harekete geçiren bir keşfe imza atıldı. 46 okyanus büyüklüğünde hidrojen rezervine ulaşıldı. Gelişme dünya gündemine oturdu.
Hidrojenhaber'de yer alan habere göre, bilim dünyasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Dünyanın dış çekirdeğinde okyanusların toplam hacminden çok daha fazla hidrojen depolanmış olabileceğini ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, çekirdekte gizli hidrojenin büyüklüğü 9 ila 45 okyanus hacmine denk olabilir.
Sismik veriler ve Advanced Photon Source tesisindeki yüksek basınçlı laboratuvar simülasyonları, gezegenimizin oluşum evresinde hidrojenin demir çekirdek ile nasıl etkileşime girdiğine dair somut kanıtlar sunuyor.
Çekirdekteki aşırı basınç altında hidrojenin davranışlarını inceleyen uzmanlar, bu durumun gezegenin jeokimyasal evriminde daha önce tahmin edilenden çok daha aktif bir rol oynadığını belirtiyor.
Bilim insanları, milyarlarca yıl önce magmanın soğuması sırasında hidrojenin demirle birleşerek çekirdeğe sızdığını öngörüyor. Bu keşif, Dünyanın su döngüsünün ve manyetik alanının nasıl oluştuğuna dair mevcut teorileri kökten değiştirebilir.
Çekirdekteki bu “saklı hidrojen”, gezegenin iç ısısının korunmasında ve dolayısıyla plaka tektoniğinin devamlılığında kilit bir rol oynuyor olabilir.
Araştırma, sadece Dünyanın geçmişini değil, diğer kayalık gezegenlerin potansiyel su ve enerji kaynaklarını anlamak için de yeni bir perspektif sunuyor.
