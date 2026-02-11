  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!
Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet sistemi için kararlılığını ortaya koydu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bu açıklama, hükümetin adalet reformu taahhütlerini gösteren önemli bir mesaj niteliğinde. Adalet Bakanı Gürlek'in "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda" ifadesiyle başlayan sözleri, yeni dönemde adalet sisteminin temel ilkelerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu açıklamanın Türkiye'nin adalet alanındaki dönüşüm sürecinin devam edeceğinin işareti olduğunu değerlendiriyor. Bakan Gürlek'in vurguladığı "hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri" adalet sisteminin temel unsurları olarak öne çıkıyor.

Foto - Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!

Şeffaf ve hesap verebilir adalet anlayışı, toplumsal güvenin tesis edilmesinde kritik rol oynayacak. Adalet Bakanı'nın "suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden" ifadesi, güvenlik politikalarındaki kararlılığın devam edeceğini gösteriyor. Bu yaklaşım, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması açısından önem taşıyor. Aynı zamanda insan hakları standartlarının yükseltilmesi taahhüdü, adalet sisteminin evrensel değerlerle uyum içinde gelişeceğinin göstergesi.

Foto - Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonu, tüm kamu kurumlarında reform sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı'nın bu vizyon doğrultusunda attığı adımlar, yargı sisteminin modernleşmesi ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunması açısından stratejik önem taşıyor. Bakan Gürlek'in yargı mensupları, akademi, barolar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde çalışma taahhüdü ise katılımcı bir yönetim anlayışını yansıtıyor. Bu yaklaşım, adalet sisteminin tüm paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak daha kapsayıcı politikalar geliştirilmesine olanak sağlayacak.

Foto - Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekillenecek adalet sistemi, vatandaşların hak ve özgürlüklerini daha etkin koruyan, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Bakan Gürlek'in kararlı duruşu, adalet alanındaki reform sürecinin ilerlemesini sağlayacak. Türkiye, bu dönüşümle birlikte hem bölgesinde hem de uluslararası arenada daha güçlü bir hukuk devleti olarak konumunu pekiştirecek.

Yorumlar

Alp

Ne yaptınız be Akın abi. Adamların ayarlarını fena bozdunuz.

Asım keskin

Bunlar cinnet geçirmeye ramak kaldı. Uataktada yatamazlar artık. Katabasna giji gözlerinin önüne dikilir durur :)))
