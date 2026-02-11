Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet sistemi için kararlılığını ortaya koydu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bu açıklama, hükümetin adalet reformu taahhütlerini gösteren önemli bir mesaj niteliğinde. Adalet Bakanı Gürlek'in "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda" ifadesiyle başlayan sözleri, yeni dönemde adalet sisteminin temel ilkelerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu açıklamanın Türkiye'nin adalet alanındaki dönüşüm sürecinin devam edeceğinin işareti olduğunu değerlendiriyor. Bakan Gürlek'in vurguladığı "hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri" adalet sisteminin temel unsurları olarak öne çıkıyor.