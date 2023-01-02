Devamlı titreme sorunu mu yaşıyorsunuz? Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Titreme (tremor) hastalığı insanlarda pek çok durumda bulunabiliyor. Titreme deyince akıllara ilk halk arasında “Titrek felç” olarak tanımlanan Parkinson hastalığı geliyor. Parkinson titremesinin istirahat halinde iken ve genellikle ileri yaşta ortaya çıktığını dile getiren Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, Parkinson titremesinin diğer titremelerden nasıl ayırt edilebileceğine dair şu bilgileri verdi: “Parkinson beyinde “dopamin” üreten nöronların kaybedilmesi ve buna bağlı olarak bu maddenin azalması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en tipik belirtilerinden biri vücudun bir tarafında ortaya çıkan ve “para sayar” tarzda diye hitap edilen istirahat halinde titremedir. Bu bulgulara hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, “maske yüz” diye tabir edilen yüz hali, küçük adımlarla öne eğik yürüme gibi birtakım başka bulgular eklenebilir. İstirahat halinde ortaya çıkan titreme durumlarına, çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalarda rastlanır.