Devamlı titreme sorunu mu yaşıyorsunuz? Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Çok sık görülen bir başka titreme durumu ise ellerin havaya kaldırılıp, havada tutulması sırasında olduğu gibi vücudun bir iş yapması sırasında ortaya çıkan, ancak istirahat sırasında olmayan titremelerdir ve hemen hemen yarıya yakını ailesel özellik taşımakta olup, kalıtsal yolla ailenin genç bireylerine de iletilebilmektedir. Bu gruptaki titreme vakaları “Esansiyel tremor” başlığı altında incelenir ve Parkinson hastalarına göre, daha erken yaşlarda görülebilmektedir. Bu iki gruptaki titreme olgularının yanı sıra, bir de aktif hareket eylemi sırasında ortaya çıkan ve şiddeti diğerlerine göre daha fazla olan titreme yakınmaları mevcuttur. Bu tipteki titreme hareketlerine genellikle felç geçirme veya şiddetli kafa travmaları sonrasında veya multipl skleroz gibi sinir sistemini yaygın olarak tutan hastalıklar sonrasında rastlanır.”