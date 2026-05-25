Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!
Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen Rus turistler rotalarını yeniden Türkiye’ye hızlı bir şekilde çevirdi.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Rusya merkezli RBC’nin araştırmasına göre, Türkiye’ye gelen Rus turistler ödeme sistemlerinde hâlâ ciddi sorunlarla karşılaştığı yönündeki iddiaları boş çıktı. Rusya'da 2026 yaz sezonu için yurt dışı tur satışları geçen yıla göre yüzde 12 arttı.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Nisan 2026 verilerine göre, Rusya’da premium seyahat segmentinde satılan en pahalı tur 3,2 milyon ruble bedelle Türkiye’ye gerçekleştirildi. Rus turistlerin gözdesi olan Antalya ve Alanya, geniş konaklama kapasitesi ve üst düzey hizmet anlayışıyla Maldivler ve Vietnam gibi rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korumayı başardı.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı 2026 yılının ilk dört aylık verileri ise Türkiye turizminin dengelerini gözler önüne serdi. Körfez ülkeleri ve İran pazarında jeopolitik gerilimler nedeniyle sert düşüşler yaşanırken, Avrupa ve Rusya pazarı istikrarlı yükselişini sürdürdü. Alanya turizmi, Rusya’dan gelen yüksek harcama eğilimli turistlerin ilgisi ve Avrupa pazarındaki güçlü konumuyla yaz sezonuna umutla giriyor. Sektör temsilcileri, Körfez pazarındaki açığı kapatmak için Uzak Doğu ve Kuzey Amerika gibi alternatif pazarlara yönelik tanıtım çalışmalarını hızlandırdı.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

SON RUS BANKALARINDA! Yaptırımlar nedeniyle Rusya'da bazı kartlarının uzun süredir çalışmadığı belirtildi. Rus bankalarının verdiği bazı işletmelerde çalışıp bazılarında reddedildiği, özellikle küçük işletmelerde ve turistik olmayan bölgelerde sorun yaşandığı aktarıldı. QR kodla ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı ancak teknik aksaklıkların sürdüğü belirtilirken dijital cüzdanında da yüksek komisyon ve düşük işlem limitleri eleştirildi. Uzmanlar, Türkiye’ye seyahat eden Rus turistlere birden fazla ödeme yöntemini yanlarında bulundurmalarını öneriyor.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Rusya’da 2026 yaz sezonuna yönelik yurt dışı tur satışlarında dikkat çeken artış yaşandı. TASS Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, geçen sezona kıyasla yurt dışı tatil satışları yüzde 12 yükseldi.

Foto - Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı ve “Rozovıy Slon” tur acenteleri ağı Genel Müdürü Aleksan Mkrtçyan, güçlü ruble nedeniyle Rus turistlerin yurt dışı tatiline daha fazla yöneldiğini söyledi. Mkrtçyan, döviz kurunun etkisiyle yurt dışı tatillerin Rus turistler için daha avantajlı hale geldiğini belirtti. Soçi’de kahvaltı dahil beş yıldızlı bir otelde iki kişilik konaklamanın mayıs ayında yaklaşık 15 bin rubleye ulaştığını ifade eden Mkrtçyan, Batum’da benzer şartların yaklaşık 7 bin rubleye sunulduğunu aktardı. Mısır’da ise aynı bütçeyle beş yıldızlı kokaklama yerlerinde “her şey dahil” konseptinde tatil yapılabildiğini belirten Mkrtçyan, “Aynı fiyata daha fazla hizmet alıyorsunuz. Güçlü ruble Rusları adeta yurt dışına itiyor” dedi. Uzmanlara göre döviz kurunun yanı sıra Rusya’daki tatil fiyatlarının her yıl ruble bazında yüzde 10 ila 15 arasında artması da yurt dışına ilgiyi artırdı. 2026 yaz sezonunda Rus turistlerin en fazla tercih ettiği ülke yine Türkiye oldu. Türkiye’yi sırasıyla Mısır, Çin, Tayland ve Vietnam takip etti. Mkrtçyan ayrıca Abhazya’daki tatil maliyetlerinin Soçi’ye göre yaklaşık yüzde 25 daha düşük olduğunu belirterek, Rus turistlerin daha ekonomik destinasyonlara yöneldiğini ifade etti.

