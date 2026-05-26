  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonların uzun yaşam sırrı: Kalbe ve tansiyona iyi geliyor! Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler Sipariş vermeyen eli boş dönüyor! Bursa’da bayramın gizli lezzeti yok satıyor ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi Avrupa’dan Google’a dev ceza! Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı! Böyle fırsatçılık görülmedi! Soykırımcı İsrail’den skandal “CHP” hamlesi
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Sudan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sıcak gelişmenin yankıları dünya gündeminde tazeliğini koruyor. Bir Türk İHA’sının, düşman unsurlara ait (savaş uçağı olduğu tahmin edilen) bir hava aracını vurması askeri dengeleri sarstı. Yaşanan bu çarpıcı olayı değerlendiren ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash ise İngiltere’nin geleceğe yönelik milyarlarca dolarlık Tempest savaş uçağı programına sert eleştiriler yöneltti.

#1
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Bayraktar Akıncı'nın Eren füzesiyle Sudan'da bir savaş uçağını düşürmesi dünyada ses getirmeye devam ederken insanlı sistemlerin varlığı bir kez daha sorgulanmaya başladı.

#2
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Sudan Ordusu envanterinde görev yapan BAYRAKTAR AKINCI TİHA’nın, BAE destekli Hızlı Destek Güçleri’ne (RSF) ait bir hava aracını ROKETSAN tarafından üretilen EREN füzesiyle vurdu.

#3
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Vurulan hava aracının modeli hala netlik kazanmamışken, modelin ne olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar düşürülen hava aracının Rafale savaş uçağı olabileceği yönünde görüş bildiriyor.

#4
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Öte yandan İngiliz ekonomist Timothy Ash, Sudan'daki hadiseyi 'büyük bir olay' olarak tanımlarken yeni uçak programlarını eleştirdi.

#5
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

Ash yaptığı paylaşımda, "Büyük bir gelişme. Baykar ve Türkiye harika iş çıkarıyor. Çığır açan eylem. İnsanlı savaş uçaklarının sıfır geleceği var. Birleşik Krallık neden Tempest'e para harcıyor, Kızılelma gelecekken?" yorumunu yaptı.

#6
Foto - Timothy Ash'ten sert eleştiri: Bayraktar Kızılelma gelecekken buna neden para harcanıyor

TEMPEST nedir? İngiltere öncülüğünde İtalya ve Japonya ortaklığıyla Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) kapsamında geliştirilen 6. nesil hayalet (stealth) savaş uçağı projesidir. Mevcut 5. nesil uçakların (F-35 gibi) ötesinde teknolojiler barındıran projenin temel amacı, 2035 yılına kadar Eurofighter Typhoon gibi uçakların yerini almak ve hava gücünü üst düzeye çıkarmak olarak yorumlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23