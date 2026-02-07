  • İSTANBUL
Dereler taştı, her yeri su bastı! Feci görüntüler
Uşak'ta yoğun yağışlar sonrası debisi yükselen Değirmendere Deresi'nin taşması sonucu tarım arazilerini ve bazı iş yerlerini su bastı.

İl genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Değirmendere Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Dere yatağının çevresindeki tarım arazileri ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çanlı bölgesindeki bazı tekstil fabrikaları ve atölyeler su altında kaldı.

Bölgeye, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, su basan iş yerlerinin bulunduğu bölgede tahliye çalışması yürütüyor.

