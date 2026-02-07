  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli füze Sungur'u görünce panikle apar topar değiştirme kararı aldılar! Tüm planları altüst oldu Yerin altı kaynıyor! Türkiye'nin 100 ton altını nasıl bulacağını açıkladı Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar! Türkiye'yi ipten alan olay! ABD'nin şüpheli yardım hamleleri reddedilip geminin girişine izin verilmemişti Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar! Kriminal polisler imkansızı başarıyor! Kovanlar eşleşti, oyunlar bozuldu: 280 bin delil karanlığı aydınlattı Vatansever geçinen vatansızlar ibret alsın! Küçük Kübra’nın hareketi takdir topladı Dereler taştı, her yeri su bastı! Feci görüntüler Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat
Spor
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Bir dönem Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor zor günler geçiriyor. Adana Demirspor'da yönetim, Murat Sancak'tan alındı ve taraftarlara devredildi.

#1
Foto - Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Adana Demirspor, son 2 yıldır yaşadığı mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyordu. Kulüp, özellikle borç yükü, transfer kısıtlamaları ve puan silme cezalarıyla mücadele ederken, yaşanan finansal sıkıntılar sportif başarılara da olumsuz yansıdı. Ligde eksi 28 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da yönetim, Murat Sancak'tan alındı.

#2
Foto - Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir. Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Adana Demirspor'a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz. ‘Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak' diyerek başlattığımız ‘Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. ‘Yaşasın Demirspor' kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur.

#3
Foto - Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir. Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Ertan Zeybek, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Mustafa Kemal Üstüner üstlenecektir. Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor, bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız."

#4
Foto - Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Açıklamanın devamında ise dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin başladığına dikkat çekilerek, "Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları; kulübün mali disiplinini sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak, demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek, en kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca kulübümüzün yeniden ‘Halkın Takımı' kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır. Şeffaflık ilkemiz gereği kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tAüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir. Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegane temsilcisidir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen "ünlüler ve uyuşturucu" operasyonunda sıcak ..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem

Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23