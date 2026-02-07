Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi

Açıklamanın devamında ise dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin başladığına dikkat çekilerek, "Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları; kulübün mali disiplinini sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak, demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek, en kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca kulübümüzün yeniden ‘Halkın Takımı' kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır. Şeffaflık ilkemiz gereği kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tAüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir. Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegane temsilcisidir" ifadelerine yer verildi.