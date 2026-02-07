  • İSTANBUL
Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Tüm dünyanın gözü kulağı ABD'nin İran'a yönelik saldırı olasılığına çevrilmişken, yıllardır devam eden Rusya - Ukrayna savaşından kötü haberler gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

#2
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Açıklamada, Rusya'nın saldırıda 2 hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Kh-101" ve "Lalibr" tipi seyir füzeleri olmak üzere 39 füze kullandığı aktarıldı.

#3
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Rus ordusunun ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 408 saldırı İHA'sını Ukrayna'ya fırlattığı vurgulanan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 24 füze ve 382 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

#4
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "(Saldırının) Ana hedefi elektrik şebekesi, üretim ve dağıtım trafo merkezleriydi." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Zelenskiy, saldırıların Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, İvano-Frankivsk, Volin, Lviv ve Vinnista bölgelerine yapıldığını kaydederek, "Rusya her gün gerçek diplomasiyi seçmek yerine, yeni saldırıları düzenlemeyi tercih ediyor. Üçlü müzakereleri destekleyen herkesin buna tepki vermesi önemlidir." yorumunu yaptı.

#6
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada da ülkenin enerji altyapısına yoğun saldırılar yapıldığı belirtildi.

#7
Foto - Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar!

Açıklamada, "Sekiz bölgedeki elektrik tesisleri Rus füzeleri ve insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

