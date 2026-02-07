  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!
Giriş Tarihi:

Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

Ticaret Bakanlığı, servis ve kuver ücretinin kaldırılmasının hemen ardından yemek ücretlerine fahiş zam yapan restoranların peşine düştü.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

estoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin yasaklanmasının ardından şimdi de servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere karşı Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

KUVERDEN SONRA MENÜYE ZAM Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmeyen isteyenlere müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

İlgili paylaşımlara inceleme başlatıldığını duyuran Bakanlık, "Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin 000 TL ve yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür." ifadeleri kullandı.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

KURUL KARARI VERİLİRSE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA CEZA KESİLECEK Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Foto - Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır."/

