Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar!

İlgili paylaşımlara inceleme başlatıldığını duyuran Bakanlık, "Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin 000 TL ve yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür." ifadeleri kullandı.