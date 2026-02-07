Vatansever geçinen vatansızlar ibret alsın! Küçük Kübra’nın hareketi takdir topladı
Diyarbakır’da öğretmenlerinin farkındalık amacıyla katlayarak fileye astığı Türk bayrağını fark edip düzelten 5’inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz’in duyarlılığı takdir topladı. Kübra Temiz, yaşadığı anı “Ben sınıf başkanı olarak öğrenciler susmadığı için müdür yardımcısının yanına gidiyordum. Bayrağı fark ettim. Öğretmenimizin bize bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlattığı sözleri hatırladım. O bayrağı sevgiyle düzeltim” sözleriyle anlattı.