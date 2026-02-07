  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin efsane kulübünde deprem! Takım taraftarlara devredildi Herkes ABD İran’ı vuracak mı diye beklerken 400’den fazla İHA ile saldırdılar! Türkiye'yi ipten alan olay! ABD'nin şüpheli yardım hamleleri reddedilip geminin girişine izin verilmemişti Uyanıklar hiçbir fırsatı kaçırmıyor: 1500 TL zam yaptılar! Kriminal polisler imkansızı başarıyor! Kovanlar eşleşti, oyunlar bozuldu: 280 bin delil karanlığı aydınlattı Vatansever geçinen vatansızlar ibret alsın! Küçük Kübra’nın hareketi takdir topladı Dereler taştı, her yeri su bastı! Feci görüntüler Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat Türkiye'nin ATOM 35 ABM'sine beklenmedik rakip! TB2 SİHA'ları düşürmek için harekete geçtiler Ceyda'nın en yakın dostları keçileri
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

Birden fazla konut sahibi olanlar için değerli konut vergisi tarihi 20 Şubat'ta doluyor...

1
#1
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

Türkiye genelinde konut rayiç değerlerinde yaşanan artış, ev sahiplerini yakından ilgilendiren değerli konut vergisi yükümlülüğünü yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılı için belirlenen 17 milyon 711 bin liralık alt sınırı aşan konut sahiplerinin, 20 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

#2
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

Emlak rayiçlerindeki artış nedeniyle ev sahiplerinin yeni yükümlülüklerle karşılaşabileceğini belirten uzmanlar, "Yüksek fiyatlı birden fazla konutu olanların bu süreci titizlikle takip etmesi önem arz ediyor. Türkiye genelinde bu kriterlere sahip konut sayısı az olsa da rayiç bedellerdeki güncellemeler mükellef sayısını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLAR KAPSAMDA Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, değerli konut vergisinin konusuna giren ancak tek taşınmazı olanların beyanname vermeyeceği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birden fazla 17 milyon 711 bin lira üstü rayiç değerli konuta sahip olanlar beyanname verecek. Belediyelerin rayiç değerleri yüksek oranlarda artırması nedeniyle birçok konut farkında olunmadan bu kapsama girmiş olabilir." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

EMLAK VERGİSİNDEN AYRI BİR ÖDEME Değerli konut vergisinin emlak vergisinden tamamen farklı bir uygulama olduğunun altını çizen yetkililer konuya "Emlak vergisi belediyeye ödenirken, bu vergi doğrudan Maliye'ye yatırılıyor. Emlak vergisinin ödenmiş olması, değerli konut vergisi yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor." sözleriyle işaret etti.

#5
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

EKONOMİ HABERLERİ EKONOMİ Milyonluk konutu olanlar dikkat! Her an kapınız çalabilir: Son tarih 20 Şubat Konut rayiç değerlerindeki artışla birlikte kapsamı genişleyen değerli konut vergisi için beyanname verme süresi 20 Şubat'ta doluyor. Birden fazla yüksek değerli konutu olanların rayiç bedellerini kontrol etmesi gerekiyor. Video Player 00:00 | 00:33 Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. GİRİŞ 07.02.2026 11:19GÜNCELLEME 07.02.2026 12:29 HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE Türkiye genelinde konut rayiç değerlerinde artış, 2026 yılı için 17 milyon 711 bin liralık alt sınırı aşan konut sahiplerinin 20 Şubat'a kadar beyannamelerini vermesini gerektiriyor. Birden fazla konutu olanların beyanname vermesi gerektiği, tek taşınmazı olanların ise bu yükümlülükten muaf olduğu belirtiliyor. Değerli konut vergisi, emlak vergisinden ayrı bir uygulama olup, emlak vergisinin ödenmiş olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor. Türkiye genelinde konut rayiç değerlerinde yaşanan artış, ev sahiplerini yakından ilgilendiren değerli konut vergisi yükümlülüğünü yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılı için belirlenen 17 milyon 711 bin liralık alt sınırı aşan konut sahiplerinin, 20 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Emlak rayiçlerindeki artış nedeniyle ev sahiplerinin yeni yükümlülüklerle karşılaşabileceğini belirten uzmanlar, "Yüksek fiyatlı birden fazla konutu olanların bu süreci titizlikle takip etmesi önem arz ediyor. Türkiye genelinde bu kriterlere sahip konut sayısı az olsa da rayiç bedellerdeki güncellemeler mükellef sayısını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu. Milyonluk konutu olanlar dikkat! Milyonluk konutu olanlar dikkat! BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLAR KAPSAMDA Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, değerli konut vergisinin konusuna giren ancak tek taşınmazı olanların beyanname vermeyeceği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birden fazla 17 milyon 711 bin lira üstü rayiç değerli konuta sahip olanlar beyanname verecek. Belediyelerin rayiç değerleri yüksek oranlarda artırması nedeniyle birçok konut farkında olunmadan bu kapsama girmiş olabilir." ifadelerine yer verildi. EMLAK VERGİSİNDEN AYRI BİR ÖDEME Değerli konut vergisinin emlak vergisinden tamamen farklı bir uygulama olduğunun altını çizen yetkililer konuya "Emlak vergisi belediyeye ödenirken, bu vergi doğrudan Maliye'ye yatırılıyor. Emlak vergisinin ödenmiş olması, değerli konut vergisi yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor." sözleriyle işaret etti. Milyonluk konutu olanlar dikkat! Milyonluk konutu olanlar dikkat! "17 MİLYON 711 BİN LİRA ALT SINIR OLARAK BELİRLENDİ" 2026 yılında uygulanacak vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2025 yılı değerlerinin yüzde 12,745 oranında artırılmasıyla netleşti. Yeni düzenlemeye göre, 17 milyon 711 bin ile 26 milyon 567 bin lira arasında değeri olan konutlar için vergi hesaplaması, 17 milyon 711 bin liralık kısım düşüldükten sonra kalan değerin binde 3'ü üzerinden yapılacak. Ödeme takvimine ve miktarlara ilişkin detayları aktaran uzmanlar, şunları kaydetti:

#6
Foto - Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

"Emlak rayiç değeri 35 milyon 425 bin liraya kadar olanlar, 26 milyon 567 bin lirası için 26 bin 568 lira ödeyecek. Bu tutarı aşan konutlarda ise vergi miktarı 79 bin 716 lira olarak uygulanacak. Hesaplanan vergiler yıl içinde iki eşit taksitle tahsil edilecek."/ kaynak: NTV, HABER7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Yalılardan köşklerden villalardan alamadığın almadığın vergiyi yine rayiç bedeli artış dümeni ile vatandaştan alma vergisi demek daha doğru olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen "ünlüler ve uyuşturucu" operasyonunda sıcak ..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem

Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23