Birden fazla ev sahibi olanlar dikkat: Son tarih 20 Şubat

Milyonluk konutu olanlar dikkat! Her an kapınız çalabilir: Son tarih 20 Şubat Konut rayiç değerlerindeki artışla birlikte kapsamı genişleyen değerli konut vergisi için beyanname verme süresi 20 Şubat'ta doluyor. Birden fazla yüksek değerli konutu olanların rayiç bedellerini kontrol etmesi gerekiyor. GİRİŞ 07.02.2026 11:19GÜNCELLEME 07.02.2026 12:29 HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE Türkiye genelinde konut rayiç değerlerinde artış, 2026 yılı için 17 milyon 711 bin liralık alt sınırı aşan konut sahiplerinin 20 Şubat'a kadar beyannamelerini vermesini gerektiriyor. Birden fazla konutu olanların beyanname vermesi gerektiği, tek taşınmazı olanların ise bu yükümlülükten muaf olduğu belirtiliyor. Değerli konut vergisi, emlak vergisinden ayrı bir uygulama olup, emlak vergisinin ödenmiş olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor. Türkiye genelinde konut rayiç değerlerinde yaşanan artış, ev sahiplerini yakından ilgilendiren değerli konut vergisi yükümlülüğünü yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılı için belirlenen 17 milyon 711 bin liralık alt sınırı aşan konut sahiplerinin, 20 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Emlak rayiçlerindeki artış nedeniyle ev sahiplerinin yeni yükümlülüklerle karşılaşabileceğini belirten uzmanlar, "Yüksek fiyatlı birden fazla konutu olanların bu süreci titizlikle takip etmesi önem arz ediyor. Türkiye genelinde bu kriterlere sahip konut sayısı az olsa da rayiç bedellerdeki güncellemeler mükellef sayısını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu. Milyonluk konutu olanlar dikkat! Milyonluk konutu olanlar dikkat! BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLAR KAPSAMDA Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, değerli konut vergisinin konusuna giren ancak tek taşınmazı olanların beyanname vermeyeceği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birden fazla 17 milyon 711 bin lira üstü rayiç değerli konuta sahip olanlar beyanname verecek. Belediyelerin rayiç değerleri yüksek oranlarda artırması nedeniyle birçok konut farkında olunmadan bu kapsama girmiş olabilir." ifadelerine yer verildi. EMLAK VERGİSİNDEN AYRI BİR ÖDEME Değerli konut vergisinin emlak vergisinden tamamen farklı bir uygulama olduğunun altını çizen yetkililer konuya "Emlak vergisi belediyeye ödenirken, bu vergi doğrudan Maliye'ye yatırılıyor. Emlak vergisinin ödenmiş olması, değerli konut vergisi yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor." sözleriyle işaret etti. Milyonluk konutu olanlar dikkat! Milyonluk konutu olanlar dikkat! "17 MİLYON 711 BİN LİRA ALT SINIR OLARAK BELİRLENDİ" 2026 yılında uygulanacak vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2025 yılı değerlerinin yüzde 12,745 oranında artırılmasıyla netleşti. Yeni düzenlemeye göre, 17 milyon 711 bin ile 26 milyon 567 bin lira arasında değeri olan konutlar için vergi hesaplaması, 17 milyon 711 bin liralık kısım düşüldükten sonra kalan değerin binde 3'ü üzerinden yapılacak. Ödeme takvimine ve miktarlara ilişkin detayları aktaran uzmanlar, şunları kaydetti: