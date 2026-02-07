Yerin altı kaynıyor! Türkiye'nin 100 ton altını nasıl bulacağını açıkladı

Merkez bankalarının artan altın alımlarına dikkati çeken Yücel, "Altının güvenli liman olarak yeniden öne çıkması geçici bir dalgadan ziyade yapısal bir eğilime işaret ediyor, jeopolitik riskler ve sistem tartışmaları sürdükçe altının bu rolünü koruması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu. Yücel dünya genelinde yıllık altın üretiminin yaklaşık 3 bin 500 ton seviyesinde olduğunu, küresel talebin geçen yıl ilk kez 5 bin tonun üzerine çıktığını ve bu farkın fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını aktardı. Türkiye'nin mevcut yıllık yaklaşık 28 tonluk üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Yücel, test edilmiş toplam altın kaynağının 6 bin 500 ton civarında olduğunu, bunun zamanla 8-10 bin tona çıkabileceğini ifade etti.