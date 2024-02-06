  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Dere taştı camide mahsur kaldılar

2024-02-06 23:00:18
Dere taştı camide mahsur kaldılar

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

#1
Foto - Dere taştı camide mahsur kaldılar

İlçede gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu. Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

#2
Foto - Dere taştı camide mahsur kaldılar

Çevredeki bazı binaların zemin katlarını su bastı, araçlar da hasar gördü. Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa kara yolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Merkez Bankası'dan dolar bombası
Ekonomi

Merkez Bankası'dan dolar bombası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Aralık 2021'den beri uygulanan Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı..
Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı
Gündem

Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı

Türkiye'nin Libya kararını duyuran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri dünyada yankılandı.

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?
Gündem

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?

Suriye’ye yardımların artırılması çağrısında bulunan Greenfield, Türkiye’ye ise ilave 1 milyon dolar fonla yeni projeler için destek sağlama..
Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
Gündem

Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu...
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Gündem

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında dest..
Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi 2 saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23