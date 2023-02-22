Depremzedelere sigorta rehberi

Konutların 1.1 milyonu DASK kapsamında, zorunlu deprem sigortalı. Bölgedeki iki konuttan birinin DASK’ı bulunuyor. Deprem bölgesinde toplam konutların yüzde 20’sinin yani, 430 bininin, konut paket poliçesi var. Toplam 3.1 milyon aracın da 536 bine yakını kaskolu ki bu da, deprem bölgesindeki araçların yüzde 17’sinin kaskosu olduğu anlamına geliyor. Hem DASK hem de sigorta şirketleri konut ve kasko hasarlarını ödemeye başladılar. Peki, depremde, konutu ve aracı zarar görenler sigortadan nasıl hasarlarını alacak? Hangi hasarlar ödenecek, hangileri ödenmeyecek? İşte, sigorta konusunda tüm merak edilenler.