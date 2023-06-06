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Hayat-Aktüel
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Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

2023-06-06 16:48:23
Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda öğrenim gören Ömer Aktaş ve Muhammet Talha Karip, LGS sınavından tam puan bekliyor.

#1
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde okulu yıkılan ve ağır hasar alan öğrenciler için oluşturulan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Birçok derslikler, robotik kodlama, yazılım odaları ve kütüphane gibi imkanların sunulduğu eğitim kampında öğrenim gören Ömer Aktaş ve Muhammet Talha Karip, LGS sınavında 90 sorunun 90’ınını da doğru cevaplamayı başardı.Yaklaşık 3 aydır devam eden yoğun eğitim kampı sonrası geçtiğimiz Pazar günü öğrencilerin ter döktüğü LGS sınavında Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı öğrencileri Ömer ve Muhammet Talha’nın gösterdiği başarı öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını oldukça mutlu etti.

#3
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Deprem bölgesi koordinatörlerinden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla öğrencileri tebrik etti.

#4
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Vali Kaldırım paylaşımda:" Kahramanmaraş’ta depremzede öğrencilerimiz için kurduğumuz Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampında öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Kamptaki ilk denemelerinde 75’er net yapan Muhammed Talha ve Ömer Faruk LGS’de 90 sorunun tamamını doğru cevapladılar. Tebrik ederiz" dedi.

#5
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı’nda eğitim gören ve LGS sınavına tam puan alan Muhammet Talha Karip, “Önceden ben 100. Yıl Ortaokuluna gidiyordum, dersler de gayet iyi gidiyordu. Sonra malum deprem oldu, okulumuzda yıkım oldu. Şu an burada eğitim görüyoruz, bundan önce de çadırlarda eğitim gördük. Hocalarımız sağ olsunlar hocalarımız bizimle iyi ilgilendi. Kaymakamımız olsun, müdürümüz olsun bizlere büyük imkan sağladılar. Onlar sayesinde birinci oldum. LGS sınavına girdim ve çalışarak birinci olunuyor. Çalışmamdan dolayı 90 sorunun 90’ınını da doğru yaptım ve 500 puan kazandım. İnşallah Galatasaray Lisesine gitmeyi hedefliyorum. Büyüyünce ne olacağıma karar vermedim, Galatasaray Lisesi’ne gittiğimde inşallah kesin karar veririm. Bu başarıma halen inanamıyorum ve çok heyecanlıyım, mutluyum. İyi ki çalışmışım ve başarmışım” dedi.

#6
Foto - Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

LGS sınavında tam puan alan Ömer Aktaş ise, “LGS sınavında tam puan aldım. Depremden sonra zor bir süreç geçirdim; şu an çok mutluyum, 500 tam puan aldım. Ben bu sonucu beklemiyordum açıkçası, benim için sürpriz oldu. Öğretmenlerimiz bize çok yakındılar. Hedefim ileride doktor olmak. Galatasaray Lisesine gitmeyi istiyorum” diye konuştu.

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