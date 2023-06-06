Depremzede öğrenciler LGS’den tam puan bekliyor

Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı’nda eğitim gören ve LGS sınavına tam puan alan Muhammet Talha Karip, “Önceden ben 100. Yıl Ortaokuluna gidiyordum, dersler de gayet iyi gidiyordu. Sonra malum deprem oldu, okulumuzda yıkım oldu. Şu an burada eğitim görüyoruz, bundan önce de çadırlarda eğitim gördük. Hocalarımız sağ olsunlar hocalarımız bizimle iyi ilgilendi. Kaymakamımız olsun, müdürümüz olsun bizlere büyük imkan sağladılar. Onlar sayesinde birinci oldum. LGS sınavına girdim ve çalışarak birinci olunuyor. Çalışmamdan dolayı 90 sorunun 90’ınını da doğru yaptım ve 500 puan kazandım. İnşallah Galatasaray Lisesine gitmeyi hedefliyorum. Büyüyünce ne olacağıma karar vermedim, Galatasaray Lisesi’ne gittiğimde inşallah kesin karar veririm. Bu başarıma halen inanamıyorum ve çok heyecanlıyım, mutluyum. İyi ki çalışmışım ve başarmışım” dedi.