2023-03-09 11:54:06 Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme yönelik sözlerine tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi." açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beklenen depreme karşı önlem almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.