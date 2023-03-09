Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

"MİLLETİMİZİN DEVLETİNE GÜVENİ TAM" Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Tevfik Göksu sözlerini şöyle sürdürdü; aziz milletimize geçmiş olsun. 6 Şubat depremini, deprem diye tanımlamak çok zor bir şey. Dünyada karada olan en büyük felaket. Tüm ekiplerimizi seferber ederek bölgeye hızlı bir şekilde gittik. Orada yaşanan çok ilginç tramvaylar var.Deprem bize devletin ne kadar büyük, bu milletin aziz olduğunu öğretti. İlk anda hemen 50 tıra yakın organizasyon yürüttük. Kimi aradıysam hiç kimseden 'hayır' cevabını duymadım. 'Birlikte Türkiyeyiz' kavramını söylemin ötesinde gittik deprem bölgesinde yaşadık.İstanbul'daki AK Partili belediyeler 10 bin konteyner gönderdi. Kardeşlerimiz şunu bilsin ki biz onları asla yalnız bırakmayacak. Devlet oradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak. Milletimizin devletimize güveninin tam olduğunu gördük. İnsanların yüzde 67'si Cumhurbaşkanımızın "1 yılda konutları inşa edeceğiz" sözüne güveniyor, ankette oraya çıkan sonuç bu. Biz devlet ve millet olarak birbirimize güvenmeyi biliriz. Milletle devlet aynı yolda yürürse aynı hedefe odaklanır.