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Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

2023-03-09 11:54:06
Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme yönelik sözlerine tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi." açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beklenen depreme karşı önlem almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

#1
Foto - Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

"İBB ŞU ANA KADAR SIFIR KONUT YAPTI" AK Partili Göksu, "İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi. 2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı. En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler." dedi.

#2
Foto - Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

"MİLLETİMİZİN DEVLETİNE GÜVENİ TAM" Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Tevfik Göksu sözlerini şöyle sürdürdü; aziz milletimize geçmiş olsun. 6 Şubat depremini, deprem diye tanımlamak çok zor bir şey. Dünyada karada olan en büyük felaket. Tüm ekiplerimizi seferber ederek bölgeye hızlı bir şekilde gittik. Orada yaşanan çok ilginç tramvaylar var.Deprem bize devletin ne kadar büyük, bu milletin aziz olduğunu öğretti. İlk anda hemen 50 tıra yakın organizasyon yürüttük. Kimi aradıysam hiç kimseden 'hayır' cevabını duymadım. 'Birlikte Türkiyeyiz' kavramını söylemin ötesinde gittik deprem bölgesinde yaşadık.İstanbul'daki AK Partili belediyeler 10 bin konteyner gönderdi. Kardeşlerimiz şunu bilsin ki biz onları asla yalnız bırakmayacak. Devlet oradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak. Milletimizin devletimize güveninin tam olduğunu gördük. İnsanların yüzde 67'si Cumhurbaşkanımızın "1 yılda konutları inşa edeceğiz" sözüne güveniyor, ankette oraya çıkan sonuç bu. Biz devlet ve millet olarak birbirimize güvenmeyi biliriz. Milletle devlet aynı yolda yürürse aynı hedefe odaklanır.

#3
Foto - Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

CHP'LİLER KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASINA 'HAYIR' DEDİ Kentsel dönüşüm noktasında çok büyük bir emek ortaya koyduklarını dile getiren Göksu, Esenler'de kapı kapı insanlarla konuştukarını söyledi. İstanbul'da depremin adı bile konuşulmazken ilk deprem müdürlüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde kurduğunu hatırlatan Göksu, "Türkiye'de ilk deprem master planını İBB yapıyor ve hazırlıyor.Ne kadar çalıştay yaparsanız yapın, konsey kurarsanız kurun yapacağınız tek şey yapı stokunuzu yenilemek. İBB, AK Parti döneminde tüm bilimsel araştırmaları yaptı, gerekli binalarda güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.Van depreminden sonra kentsel dönüşüm artık başladı. Cumhurbaşkanımız ilk kazmayı Esenler'de vurdu. CHP'li yetkileri de davet ederek çalıştaylar hazırladık. Bir kanun çıktı ve Meclis'ten geçti. CHP'liler kentsel dönüşüm yasasına hayır diyerek Anayasa Mahkemesine gittiler."dedi.

#4
Foto - Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

DEPREM BÜTÇESİ 0,5'E DÜŞÜRÜLDÜ Göksu konuşmasını şöyle devam etti; İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi. 2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı. En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler.

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