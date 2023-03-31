Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden itibaren AFAD ve gönüllülerinin sahada olduğunu söyledi. Deprem bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde 36 bin 527 gönüllünün çalıştığına işaret eden Varlı, enkazdan lojistik desteğe kadar birçok alanda gönüllülerinin hizmet verdiğini dile getirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı meslek gruplarından bir araya gelen gönüllülerin depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Varlı, "Gönüllüler bölgede kurumu devam eden konteyner kentlerin temizliğinden montajına kadar hizmet veriyor. 6 Şubat depremleri öncesi gönüllü sayımız yaklaşık 624 bin kişiyken, bu sayı depremden sonra 1 milyon 390 bin kişiye ulaşmış durumda ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Sahadaki ekiplerimiz ilk günden beri çalışmaya devam ediyor. Kimisi evindeki çocuğunu, kimisi hasta annesini bırakıyor. Birçok ilde afetzede gönüllülerimiz bile sahada çalışmaya devam ediyor. 'Acaba ben bu ülke, vatan ve bayrak için ne yapabilirim? Bir depremzedeye, afetzedeye nasıl yardımcı olabilirim?' diye yaş, makam ve mevki gözetmeksizin herkes burada." dedi.