2023-03-31 17:54:55 Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi yaklaşık 624 bin olan AFAD gönüllüsü sayısının depremlerden sonra 1 milyon 390 bine ulaştığını söyledi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini yeniden gündeme getirdi. Depremlerin ardından AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor. Akademisyenden hemşireye, esnaftan memura farklı meslek gruplarından bir araya gelen binlerce gönüllü, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum personeliyle omuz omuza çalışıyor.