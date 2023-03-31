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Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

2023-03-31 17:54:55
Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi yaklaşık 624 bin olan AFAD gönüllüsü sayısının depremlerden sonra 1 milyon 390 bine ulaştığını söyledi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini yeniden gündeme getirdi. Depremlerin ardından AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor. Akademisyenden hemşireye, esnaftan memura farklı meslek gruplarından bir araya gelen binlerce gönüllü, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum personeliyle omuz omuza çalışıyor.

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Foto - Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden itibaren AFAD ve gönüllülerinin sahada olduğunu söyledi. Deprem bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde 36 bin 527 gönüllünün çalıştığına işaret eden Varlı, enkazdan lojistik desteğe kadar birçok alanda gönüllülerinin hizmet verdiğini dile getirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı meslek gruplarından bir araya gelen gönüllülerin depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Varlı, "Gönüllüler bölgede kurumu devam eden konteyner kentlerin temizliğinden montajına kadar hizmet veriyor. 6 Şubat depremleri öncesi gönüllü sayımız yaklaşık 624 bin kişiyken, bu sayı depremden sonra 1 milyon 390 bin kişiye ulaşmış durumda ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Sahadaki ekiplerimiz ilk günden beri çalışmaya devam ediyor. Kimisi evindeki çocuğunu, kimisi hasta annesini bırakıyor. Birçok ilde afetzede gönüllülerimiz bile sahada çalışmaya devam ediyor. 'Acaba ben bu ülke, vatan ve bayrak için ne yapabilirim? Bir depremzedeye, afetzedeye nasıl yardımcı olabilirim?' diye yaş, makam ve mevki gözetmeksizin herkes burada." dedi.

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Foto - Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Antalya'dan Kahramanmaraş'a gelen üniversite öğrencisi Ali Umut Yılmaz, depremlerin ardından e- Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya karar verdiğini anlattı. Çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesinde çalışmaya geldiğini belirten Yılmaz, 6 Şubat'taki depremlerde tanıdığı birçok kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yılmaz, "6 Şubat'tan sonra hep beraber birçok acı yaşadık. Acımı içime gömüp, 'Bu insanlara bir şeyler yapmalıyım. AFAD gönüllüsü olacağım, alana gideceğim, insanlarla tekrar bir araya geleceğim ve onlar için elimden gelenin fazlasını yapacağım.' dedim. Eminim ki Türkiye genelindeki AFAD gönüllüleri elinden gelenin katbekat fazlasını yapıyor." diye konuştu.

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Foto - Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Gönüllülerden Berkay Keçeküloğlu ise depremin ertesi günü AFAD gönüllüsü olduğunu ve çeşitli eğitimlerin ardından Kahramanmaraş'a geldiğini dile getirdi. Bölgede birçok alanda çalışmaya katıldığına dikkati çeken Keçeküloğlu, 17 Ağustos Marmara depremini yaşayan biri olarak depremzedelerin yaralarını sarılması amacıyla var gücüyle çalıştığını sözlerine ekledi.

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