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Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

2023-02-07 12:21:27
Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

Kahramanmaraş depremi Kayseri'nin Develi ilçesinde hasara yol açtı.

#1
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kayseri’nin Develi ilçesi sessizliğe büründü.

#2
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kayseri’nin Develi ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

#3
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

Depremlerin ardından ilçede bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere geçerken, esnaf da iş yerlerini kapattı.

#4
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

Diğer yandan ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde de depremden dolayı bir ahır çöktü.

#5
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

İhbar üzerinde olay yerine ekipler sevk edilirken, ahırda bulunan 4 hayvan da telef oldu.

#6
Foto - Deprem Kayseri'yi vurdu! Bir ilçe sessizliğe büründü

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