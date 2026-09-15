İngiltere’den kritik “Türkiye” hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Anderson, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor." ifadesini kullandı. Anderson, nisanda Türkiye ve İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandığını, temmuzda da Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin imzalanmasıyla ortaklığın daha da derinleştiğini belirtti. Türkiye-İngiltere arasında yıllar içinde bazı alanlarda yaşanan olumlu gelişmelere değinen Anderson, şunları anlattı: "Türkiye'ye ilk geldiğimde, ikili ticaret hacmimiz 17 milyar sterlindi ama bu yıl, bu sayı 28,6 milyar sterline ulaşmış durumda. Büyük bir artış katediyoruz. İkinci bir değişim olarak, Britanyalı turistler sayısı konusunda büyük bir artış görebiliriz."