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İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

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İngiltere’den kritik “Türkiye” hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

Görevine yeni başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 28,6 milyar sterline ulaştığını ve Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısının 4,4 milyona çıktığını açıkladı. Göçten savunmaya, teknolojiden yeşil enerjiye kadar birçok alanda işbirliğinin derinleştiğini belirten Anderson, yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin devam ettiğini müjdeledi.

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Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 8 Eylül'de güven mektubu sunarak Ankara'daki görevine başlayan Anderson, Türkiye'deki izlenimlerini, hayatını ve iki ülke ilişkilerini Türkçe olarak AA muhabirine anlattı. Yıllar önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde misyon şef yardımcılığı görevini yürüten ve bu yıl büyükelçi olarak Ankara'ya dönen Anderson, "Türkiye hep kalbimdeydi. Bu yüzden Türkiye'deki gelişmeleri mümkün olduğunca takip etmeye çalıştım." dedi. Anderson, Ankara'yı çok sevdiğini, burada kendini mutlu hissettiğini dile getirerek, Türkçe deyimlere olan ilgisinden söz etti.

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Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

En çok "kuş uçmaz kervan geçmez" ve "aynı tas aynı hamam" deyimlerinin kulağına romantik geldiğini ve eski Osmanlı dönemini yansıttıkları için beğendiğini ifade eden Anderson, öğrenciyken bu ifadeleri sık kullandığını anlattı. Anderson, Türk mutfağıyla ilgili "inanılmaz" ifadesini kullanarak, sevdiği yemeklerin ona mutlu anlarını hatırlattığını dile getirdi. Büyükelçi Anderson, "En sevdiğim yemek karalahana sarması çünkü biz ailecek Karadeniz'de bir tatil yapmıştık ve karalahana sarmasını orada yemiştim. Benzer olarak, en lezzetli tatlı olarak katmeri de çocuklarımla Gaziantep'e yaptığım bir seyahatte yemiştim." diye konuştu.

#3
Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Anderson, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor." ifadesini kullandı. Anderson, nisanda Türkiye ve İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandığını, temmuzda da Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin imzalanmasıyla ortaklığın daha da derinleştiğini belirtti. Türkiye-İngiltere arasında yıllar içinde bazı alanlarda yaşanan olumlu gelişmelere değinen Anderson, şunları anlattı: "Türkiye'ye ilk geldiğimde, ikili ticaret hacmimiz 17 milyar sterlindi ama bu yıl, bu sayı 28,6 milyar sterline ulaşmış durumda. Büyük bir artış katediyoruz. İkinci bir değişim olarak, Britanyalı turistler sayısı konusunda büyük bir artış görebiliriz."

#4
Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

Anderson, 2020'de, Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 1,7 milyon olduğunu, bu rakamın bu yıl 4,4 milyona ulaştığını ve büyük artış görüldüğünü kaydetti. Yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin devam ettiğine dikkati çeken Anderson, "Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğiniz sürekli derinleşiyor ve genişliyor. Birleşik Krallık büyükelçisi olarak ortaklığımızı ve dostluğumuzu daha da ilerletmeye kararlıyım." dedi.

#5
Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

Anderson, ülkesinin ve Türkiye'nin iki önde gelen NATO müttefiki ülkeler olduğunu anımsatarak, ikili savunma işbirliğinin en önemli alanlarından birinin ekonomik büyümeye katkı sağlayan stratejik alan olduğunu kaydetti.

#6
Foto - İngiltere’den kritik "Türkiye" hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı

Büyükelçi, Ankara'da NATO zirvesi sırasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin, ikili savunma sanayi işbirliğini tüm sektörlerde derinleştirme kararlılığını yansıttığını vurguladı.

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