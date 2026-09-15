İngiltere’den kritik “Türkiye” hamlesi! Tarihi anlaşma için düğmeye basıldı
Görevine yeni başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 28,6 milyar sterline ulaştığını ve Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısının 4,4 milyona çıktığını açıkladı. Göçten savunmaya, teknolojiden yeşil enerjiye kadar birçok alanda işbirliğinin derinleştiğini belirten Anderson, yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin devam ettiğini müjdeledi.