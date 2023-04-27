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Dünya
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Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

2023-04-27 09:05:35
Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Basra Körfezi’nde bulunan Keşm Adası'nda kadınlar deniz kabuklarından adeta sanat eserleri tasarlıyor.

#1
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Keşm Adası'nda yaşayan kadınlar, sahilden topladıkları deniz kabuklarını süs eşyalarına dönüştürüyor.

#2
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

İranlı kadınlar, topladıkları deniz kabuklarını temizledikten sonra kolye, bileklik ve süs eşyaları yapımında kullanıyor.

#3
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Adadaki kadınlar, yaptıkları süs eşyaları kurdukları tezgahta satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

#4
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Keşm Adası; İran'ın Hormozgan Bölgesi'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan bir adadır.

#5
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Aynı zamanda İran'ın en büyük adasıdır. 5 adayla birlikte görülür.

#6
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Bu adalar, Larak, Hengam ve Hormuz ve Naz Adaları'dır. 1,491 km² yüzölçümü vardır. Sahil Şeridi'nin uzunluğu yaklaşık 313 km'dir.

#7
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Tek taraflı uzunluğu ise 135 km.'dir. Ada üzerinde 5 şehir vardır. Bu şehirler büyüklük sıralamasına göre; Keşm (Şehir), Laft, Dargahan, Holor, Basaedô şeklindedir.

#8
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Toplam 103,757 kişilik nüfusu vardır

#9
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

#10
Foto - Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

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