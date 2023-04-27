2023-04-27 09:05:35 Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor
Basra Körfezi’nde bulunan Keşm Adası'nda kadınlar deniz kabuklarından adeta sanat eserleri tasarlıyor.
Son seçim anketini canlı yayında Türkiye'ye ilan etti! Sonuçlar tam anlamıyla olay, işte oy oranları...
Basra Körfezi’nde bulunan Keşm Adası'nda kadınlar deniz kabuklarından adeta sanat eserleri tasarlıyor.
İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Keşm Adası'nda yaşayan kadınlar, sahilden topladıkları deniz kabuklarını süs eşyalarına dönüştürüyor.
İranlı kadınlar, topladıkları deniz kabuklarını temizledikten sonra kolye, bileklik ve süs eşyaları yapımında kullanıyor.
Adadaki kadınlar, yaptıkları süs eşyaları kurdukları tezgahta satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.
Keşm Adası; İran'ın Hormozgan Bölgesi'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan bir adadır.
Aynı zamanda İran'ın en büyük adasıdır. 5 adayla birlikte görülür.
Bu adalar, Larak, Hengam ve Hormuz ve Naz Adaları'dır. 1,491 km² yüzölçümü vardır. Sahil Şeridi'nin uzunluğu yaklaşık 313 km'dir.
Tek taraflı uzunluğu ise 135 km.'dir. Ada üzerinde 5 şehir vardır. Bu şehirler büyüklük sıralamasına göre; Keşm (Şehir), Laft, Dargahan, Holor, Basaedô şeklindedir.
Toplam 103,757 kişilik nüfusu vardır
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23