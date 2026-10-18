DEM Partilileri çıldırtan “sirkeli su” hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti
Muğla'da DEM Parti İl Örgütü'nün açıklama yaptığı meydanın Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı tarafından sirkeli su ve arap sabunuyla yıkanması siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Eylemi kesinlikle tasvip etmediklerini ve teşkilata gereken ihtarların verildiğini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, olayla ilgili olarak görevden alma durumunun gündemde olduğunu açıkladı. Türk-Kürt kardeşliği vurgusu yapan Erbakan, partisinin Erbakan Hoca'nın birleştirici siyasi çizgisinden asla sapmayacağını net bir dille ifade etti.