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DEM Partilileri çıldırtan "sirkeli su" hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

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DEM Partilileri çıldırtan “sirkeli su” hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

Muğla'da DEM Parti İl Örgütü'nün açıklama yaptığı meydanın Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı tarafından sirkeli su ve arap sabunuyla yıkanması siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Eylemi kesinlikle tasvip etmediklerini ve teşkilata gereken ihtarların verildiğini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, olayla ilgili olarak görevden alma durumunun gündemde olduğunu açıkladı. Türk-Kürt kardeşliği vurgusu yapan Erbakan, partisinin Erbakan Hoca'nın birleştirici siyasi çizgisinden asla sapmayacağını net bir dille ifade etti.

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Foto - DEM Partilileri çıldırtan "sirkeli su" hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Teşkilatı'nın, kentte DEM Parti'nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve arap sabunuyla yıkaması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin soruları cevapladı.

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Foto - DEM Partilileri çıldırtan "sirkeli su" hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

Eylemi tasvip etmediklerini dile getiren Erbakan, "Yanlış bir hareket. Bizim de tasvip etmediğimiz bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık, gereken ihtarı verdik. Burada yaptığımız konuşmada da ifade ettiğimiz gibi, biz Erbakan Hocamızın Doğu ve Güneydoğu ile ilgili politikalarını aynı şekilde takip eden bir partiyiz. Bölge insanına en sıcak yaklaşan, bölge insanının haklarını yıllarca savunan ve bölgeye en önemli, en büyük yatırımları yapan Erbakan Hocamız hangi zihniyetteyse biz de Yeniden Refah Partisi olarak o zihniyetteyiz. Kimseyi dışlamamız veya ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda da biz mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız" ifadesini kullandı.

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Foto - DEM Partilileri çıldırtan "sirkeli su" hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

Muğla İl Teşkilatı'ndaki görevden alma ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Onunla ilgili tabii görüşüyoruz. Belki görevden alma durumu da olabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - DEM Partilileri çıldırtan "sirkeli su" hamlesi sonrası kritik gelişme! Fatih Erbakan apar topar harekete geçti

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