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DEAŞ'a operasyon!

2023-03-31 07:02:14
DEAŞ'a operasyon!

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

#1
Foto - DEAŞ'a operasyon!

8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.

#2
Foto - DEAŞ'a operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.

#3
Foto - DEAŞ'a operasyon!

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekât ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

#4
Foto - DEAŞ'a operasyon!

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

#5
Foto - DEAŞ'a operasyon!

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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