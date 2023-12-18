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Yaşam
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Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

2023-12-18 11:06:42
Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler kar altında kalırken, alçak bölgelerde ise çiçekler açtı.

#1
Foto - Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşırken, bu yıl aşırı yağmurlar nedeniyle kar alçak bölgelerde çiçekler açtı. Doğa severler yeşile bürünen bölgelerde treking yapıp kamplar kurmaya başladı.

#2
Foto - Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Baraşan köyü yakınlarındaki 3 bin yıllık tarihi antik dirhelerin etrafında çiçekler açmaya başladı.

#3
Foto - Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

Güzel havayları fırsat bilen sporcular, çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye başladı. Nesim Gökçe isimli sporcu "Günlerdir hava güzel geçiyor bizde bu gün bu güzel havayı fırsat bilip pikniğe geldik. Renk renk çiçekler açmış durumda, normalde bu vakitlerde kar yağıyordu ancak bu yıl kar alçak bölgelere yağmadı. Ama yüksek bölgelerde kar var. Güzel geçiyor burada çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

#4
Foto - Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, "Kış aylarında olamamıza rağmen güzel bir hafta sonununda sporcularla beraber yürüyüşün ardından kamp kurduk. Her yıl bu doğa harikası olan bölgelere geliyoruz. Çok güzel kardelen çiçekleri açmış, bizler için çok güzel bir aktivite oldu. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz'' diye konuştu.

#5
Foto - Dağlar beyaza büründü alçak kesimler çiçek açtı

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