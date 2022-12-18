‘Çürüyen hasta’ sağlığına böyle kavuştu!

"Bu teknik, yaklaşık 15 yıl önce Japon cerrah Ozaki tarafından geliştirilmiş, hastanın kendi kalp zarından yapılan yeni kapaklarla değişim ameliyatıdır. Biz buna 'Ozaki prosedürü' diyoruz. Belli miktarda kalpten almış olduğumuz kalp zarını, uygun çaplarda ölçümler gerçekleştirerek hastaya yeni bir kapak yapmış olduk. Bu şekilde hastamız kan sulandırıcı kullanmayacak, yapay kapak fonksiyonlarında duyulan kapak seslerini duymayacak, hastaneye bağımlı olmayacak. Daha rahat bir hayat yaşayacağını düşünüyoruz. Hastamızın efor kapasitesi arttı, daha rahat nefes alıyor, yürümekle gelen nefes darlıkları ortadan kalktı." "Hızlı yürüdüğüm zaman bir anda kesiliyordum" Şahin Koçak da tedavisinden önce günlük yaşamında zorlandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Nefes darlığı ve bayılmanın yanı sıra baş dönmesi, göz kararması ve halsizlik de yaşıyordum. Hiçbir şey kaldıramayacak hale gelmiştim. Yaklaşık bir yıldır sürüyordu. Köyde çalışıyorum. Hızlı yürüdüğüm zaman bir anda kesiliyordum, nefes alamıyordum. Kalp kapağımın çürüdüğünü, ameliyat yapılması gerektiğini ve yapılmazsa yaşama şansımın zor olduğunu söylediler. Kabul edince tedaviye başladık, ameliyat oldum, çok şükür iyiyim." Şevika Koçak da Tüysüz ve ekibine teşekkür ederek, eşinin ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.