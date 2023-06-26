Cübbe giyip kep attılar... 65 yaş üstü mezuniyet heyecanı!

“GENÇLERİMİZ BU AZİMDEN, BU GAYRETTEN, ÖRNEK ALMASI LAZIM” Sizlerin hayalleri bizim için çok kıymetlidir. Burada çok büyük bir ders var. Sizlerin içerisinde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği, kendinizde görmeniz, fırsat bulamamış olabilirsiniz, öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz, ama bugün bu azimle bunu yapmanız, bu azmi göstermeniz gençler için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü artık okuma yazmanın, bilgisayar okuma yazmanın, artık dijital okuryazarlık var. Çok daha ileri aşamaya giden yönler var. Dolayısıyla artık bu okur yazarlık bittiğine göre, gençlere bir örnek daha olup bilgisayar okur yazarlığına girerseniz, bundan sonra sosyal medyada chatleşmeye başlarsınız. Şunu çok önemli buluyorum. Gençlerimiz bu azimden, bu gayretten, örnek alması lazım. Biz Tuzla Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin tüm birikimlerini önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirmek için yaptıkları, birbirleri ile olan bu alakalarını, akran ilişkisini en iyi noktaya getirdikleri bu ortamda biz de kendimizi çok mutlu addediyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz” dedi.