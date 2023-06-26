2023-06-26 14:33:33 Cübbe giyip kep attılar... 65 yaş üstü mezuniyet heyecanı!
İstanbul Tuzla'da belediyenin okuma yazma kursuna katılan 65 yaş üstü vatandaşlar düzenlenen törende cübbe giyip kep fırlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde Tuzla’da yaşayan 65 yaş üstü büyükler, onlarca farklı branşta eğitimlere ve aktivitelere katılarak hem sosyalleşiyorlar hem de kendi yaşıtları ile vakit geçirme imkânı yaşıyor. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde alanında uzman eğitimciler tarafından uygulanan eğitimlerden bir tanesi ise okuma yazma eğitimi. 65 YAŞ ÜSTÜ TUZLALILARIN MEZUNİYET HEYECANI Bu kapsamda Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 5 yıldır sürdürülen okuma yazma eğitiminden bu sene 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadılar. Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar. RENKLİ ANLAR Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı’nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attılar. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.