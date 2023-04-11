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Yaşam
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Çömlekten insan kemiği çıktı!

2023-04-11 21:21:46
Çömlekten insan kemiği çıktı!

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı.

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Foto - Çömlekten insan kemiği çıktı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğünde açıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.

#2
Foto - Çömlekten insan kemiği çıktı!

Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı. TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu. Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.

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