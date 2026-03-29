Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
CHP’nin uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan oluyorlar", “Çocuklarımızın namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz” gibi sözleriyle hafızalara kazınan Türkan Saylan’ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde yetiştiği ortaya çıktı.
Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında CHP’li Özkan Yalım’ı gözaltına almaya kaldığı otele giden polis, Yalım’ı otele kayıt yaptırmadan giriş yapan 21 yaşındaki belediye personeli Seher Akay ile fuhuş yaparken basmıştı. Türkiye’nin günlerdin konuştuğu ahlaksızlığın ucu eski Türkiye’nin kötücül karakterlerinden biri olan başörtüsü düşmanı Türkan Saylan’a kadar uzandı.
17 YIL SONRA BİLE REZALETİN MERKEZİNDE
Babası yaşındaki belediye başkanı ile otel odasında basılan Seher Akay’ın İslam’a ve Müslümanlara karşı bitmek bilmez kiniyle hafızalara kazınan ve her fırsatta "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan oluyorlar", “Çocuklarımızın namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz” gibi söylemlerle gençleri çağdaş yaşama göre yetiştirmek istediklerini açıklayan Türkan Saylan’ın laikçi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yetiştiği ortaya çıktı.
Rezaletin ucunun ölümünden 17 yıl sonra başörtüsü düşmanı Türkan Saylan’a kadar uzanması ibretlik olarak yorumlandı.
Gündem
Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!
Gündem
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Gündem
Özlem Çerçioğlu'ndan şirazesi iyice kayan Özgür’e cevap: Bu iftiraların hesabını sana soracağım!