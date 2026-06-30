  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye savunma sanayiinde şov yapmaya başladı! 20 yılın ihracatı artık 1 haftada Ve müthiş haber geldi: Yerli ve milli akıllı telefon Türkiye'ye duyuruldu Türkiye’nin başına bela olan örgütün 5 milyarlık sırrını MASAK çözdü! Teker teker gözaltına alındılar Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu Robert Lewandowski imzayı attı! Süper Lig ekibinin umutları tükendi AK Parti kampına damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kurmaylarına kritik uyarı: Bunu hemen sona erdirin Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı! Savunma sanayiinin merkez üssü Türkiye olacak! 9 ülkede 11 fabrika ile dünya devlerine kafa tutacağız
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Sabancı Holding'in ani kararla elden çıkardığı Akçansa'nın hisselerindeki sürpriz değişim herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Sabancı Holding'in Akçansa'daki büyük hissesini devralan Heidelberg Materials, zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Bu gelişme, Akçansa hisselerinde adeta bir şölen yaratarak haftanın ilk işlem gününde tavan fiyata ulaşmasına neden oldu. Heidelberg Materials'ın, Akçansa hisseleri için belirlediği teklif fiyatının, borsadaki son kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 38 üzerinde olması, yatırımcıların iştahını kabarttı.

#2
Foto - Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Heidelberg Materials, Sabancı Holding'den aldığı yüzde 39,7'lik Akçansa hissesi sonrası yasal bir zorunluluk gereği harekete geçti. TEB Yatırım aracılığıyla SPK'ya yapılan resmi başvuruda, zorunlu çağrı için hisse başına 260,25 TL taban fiyat olarak ilan edildi. Bu sürecin kesin takviminin SPK onayı sonrası netleşmesi bekleniyor. Açıklanan 260,25 TL'lik teklif fiyatı, Akçansa hisselerinin cuma günkü 188,20 TL'lik kapanış fiyatına göre 8,2'lik bir prim anlamına geliyor. Bu durum, yeni haftanın ilk işlem gününde Akçansa hisselerinin değer kazanarak 207 TL'ye yükselmesine ve tavan fiyattan işlem görmesine yol açtı.

#3
Foto - Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Zorunlu pay alım teklifinde fiyat belirleme süreci, mevzuat gereği iki ayrı yöntemle yürütüldü. Bağlayıcı sözleşme öncesi altı aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatı 170,06 TL olarak hesaplanırken, pay devir bedeli üzerinden yapılan hesaplamada 1 TL nominal değerli pay için fiyat 260,25 TL olarak tespit edildi.

#4
Foto - Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Bu iki değerden en yüksek olanı, yani 260,25 TL, zorunlu çağrı taban fiyatı olarak belirlendi. Şirketten yapılan bilgilendirmede, fiili çağrı sürecinin başlayacağı tarihten önceki iş gününde açıklanacak olan TCMB döviz kuruna bağlı olarak teklif fiyatının yukarı yönlü güncellenebileceği ancak her halükarda 260,25 TL'nin taban fiyat olarak uygulanacağının altı çizildi.

#5
Foto - Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Hatırlanıcak olursa, Sabancı Holding, Akçansa'daki paylarının Heidelberg Materials'a 427,9 milyon dolar karşılığında satış işlemlerini 18 Haziran'da tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Gündem

Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı...
Doktor bu ne? Eroin, esrar, skunk, metamfetamin, yok yok! Hakkari'de 28 kilo uyuşturucuyla enselenen doktor tutuklandı
Gündem

Doktor bu ne? Eroin, esrar, skunk, metamfetamin, yok yok! Hakkari'de 28 kilo uyuşturucuyla enselenen doktor tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eroin, esrar, skunk, metamfetamin gibi farklı çeşitlerde 28 kilodan fazla uyuşturucuyla yakalanan doktor tut..
Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
Ekonomi

Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği..
Vali, sanal kumar tehlikesine böyle dikkat çekti: Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar!
Gündem

Vali, sanal kumar tehlikesine böyle dikkat çekti: Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar!

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illeg..
Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor
Gündem

Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da yurt dışına çıkış yasağı konulduğu için sokaklarda yaşamak zorunda kalan Sivaslı Ali amcanın yürek burkan ..
Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!
Gündem

Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

Nitelikli dolandırıcılık ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23