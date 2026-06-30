Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu
Sabancı Holding'in ani kararla elden çıkardığı Akçansa'nın hisselerindeki sürpriz değişim herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
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Sabancı Holding'in ani kararla elden çıkardığı Akçansa'nın hisselerindeki sürpriz değişim herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Sabancı Holding'in Akçansa'daki büyük hissesini devralan Heidelberg Materials, zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Bu gelişme, Akçansa hisselerinde adeta bir şölen yaratarak haftanın ilk işlem gününde tavan fiyata ulaşmasına neden oldu. Heidelberg Materials'ın, Akçansa hisseleri için belirlediği teklif fiyatının, borsadaki son kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 38 üzerinde olması, yatırımcıların iştahını kabarttı.
Heidelberg Materials, Sabancı Holding'den aldığı yüzde 39,7'lik Akçansa hissesi sonrası yasal bir zorunluluk gereği harekete geçti. TEB Yatırım aracılığıyla SPK'ya yapılan resmi başvuruda, zorunlu çağrı için hisse başına 260,25 TL taban fiyat olarak ilan edildi. Bu sürecin kesin takviminin SPK onayı sonrası netleşmesi bekleniyor. Açıklanan 260,25 TL'lik teklif fiyatı, Akçansa hisselerinin cuma günkü 188,20 TL'lik kapanış fiyatına göre 8,2'lik bir prim anlamına geliyor. Bu durum, yeni haftanın ilk işlem gününde Akçansa hisselerinin değer kazanarak 207 TL'ye yükselmesine ve tavan fiyattan işlem görmesine yol açtı.
Zorunlu pay alım teklifinde fiyat belirleme süreci, mevzuat gereği iki ayrı yöntemle yürütüldü. Bağlayıcı sözleşme öncesi altı aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatı 170,06 TL olarak hesaplanırken, pay devir bedeli üzerinden yapılan hesaplamada 1 TL nominal değerli pay için fiyat 260,25 TL olarak tespit edildi.
Bu iki değerden en yüksek olanı, yani 260,25 TL, zorunlu çağrı taban fiyatı olarak belirlendi. Şirketten yapılan bilgilendirmede, fiili çağrı sürecinin başlayacağı tarihten önceki iş gününde açıklanacak olan TCMB döviz kuruna bağlı olarak teklif fiyatının yukarı yönlü güncellenebileceği ancak her halükarda 260,25 TL'nin taban fiyat olarak uygulanacağının altı çizildi.
Hatırlanıcak olursa, Sabancı Holding, Akçansa'daki paylarının Heidelberg Materials'a 427,9 milyon dolar karşılığında satış işlemlerini 18 Haziran'da tamamlamıştı.
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