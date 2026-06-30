Sabancı Holding dev şirketi elden çıkarınca olanlar oldu

Bu iki değerden en yüksek olanı, yani 260,25 TL, zorunlu çağrı taban fiyatı olarak belirlendi. Şirketten yapılan bilgilendirmede, fiili çağrı sürecinin başlayacağı tarihten önceki iş gününde açıklanacak olan TCMB döviz kuruna bağlı olarak teklif fiyatının yukarı yönlü güncellenebileceği ancak her halükarda 260,25 TL'nin taban fiyat olarak uygulanacağının altı çizildi.