Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Mali Şube Polisi, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen suç ağına mensup kişilerin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde görüştürüldü.