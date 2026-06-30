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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı operasyonda, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu bildirildi.

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Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis üzerinden kara para soruşturmasında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğunu tespit eden emniyet ekipleri, bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yaptı.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı anlaşıldı.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 32 şirkete el konuldu

Mali Şube Polisi, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen suç ağına mensup kişilerin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde görüştürüldü.

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