Türkiye’nin başına bela olan örgütün 5 milyarlık sırrını MASAK çözdü! Teker teker gözaltına alındılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.