Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu
2017 yılında birlikte yaşadığı kadınla birlikte ortadan kaybolan ve 2019'da Müge Anlı'nın programında aranan Çekdar Yılmaz'ın yıllar sonra DEAŞ saflarına katıldığı ortaya çıktı. Suriye'de düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yılmaz'ın örgütte askeri eğitim aldığı, silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve medya biriminde görev yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.