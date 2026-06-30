  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan talimatı verdi bile! AK Parti’den çok kritik “muhalefet” kararı En düşük emekli maaşında köklü değişim: ‘Aile destek’ formülü Meclis’e sunulacak Türkiye'den TB2 SİHA ve savaş gemisi alan ülkeden tepki toplayan imza: İsrail ile anlaştılar Doların tahtı sallanıyor! Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: 32 şirkete el konuldu Türkiye'de ilk kez kayıtlara geçti! 34 yıldır bir kavanozun içindeymiş! Bu kirazın neden lezzetli olduğu belli oldu! Bakın organik olması için ne yapıyorlar Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe Sahte zayıflama iğnelerine dikkat! Hayati risk taşıyor
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

2017 yılında birlikte yaşadığı kadınla birlikte ortadan kaybolan ve 2019'da Müge Anlı'nın programında aranan Çekdar Yılmaz'ın yıllar sonra DEAŞ saflarına katıldığı ortaya çıktı. Suriye'de düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yılmaz'ın örgütte askeri eğitim aldığı, silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve medya biriminde görev yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

1
#1
Foto - Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

2019 yılında annesinin başvurusuyla Müge Anlı'nın programında aranan Çekdar Yılmaz'ın akıbeti yıllar sonra netleşti. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Yılmaz, MİT ve Emniyet'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ mensupları arasında yer aldı ve Türkiye'ye getirildi. Çekdar Yılmaz, 2017 yılında birlikte yaşadığı Fatma Develi ile Esenyurt'taki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca polise başvurdu. Yapılan incelemede Develi'nin başka biriyle resmi nikahlı olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

Oğlundan yaklaşık bir buçuk yıl haber alamayan annesi Emine Yılmaz, 2019 yılında Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Programda Yılmaz'ın akıbetine ilişkin çeşitli ihtimaller değerlendirilirken, yıllar boyunca kendisinden herhangi bir iz bulunamadı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Çekdar Yılmaz, geçen ay MİT ve Emniyet'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan 10 DEAŞ mensubu arasında yer aldı. İddiaya göre Yılmaz'ın 2017 yılında Suriye'ye geçtiği, örgütte askeri eğitim aldığı, İdlib'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve daha sonra DEAŞ'ın medya yapılanması olarak bilinen "Faruk Ofisi"nde görev yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

#3
Foto - Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

Operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan Ali Bora ile turuncu bültenle aranan Ömer Deniz Dündar, Kadir Gözükara ve Hüseyin Peri'nin de Türkiye'ye getirildiği aktarıldı. Haberde ayrıca Suriye'de yıllarca DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen Hakkı Yüksek'in ifadesine de yer verildi. Yüksek'in, örgüte dini eğitim vaadiyle katıldığını, daha sonra ayrılmak istediğini ancak örgütten kaçamadığını öne sürdüğü ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

kârından çok zararı olan programlar ..eşşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmekden başka bir işe yaramıyorlar......vs vs vs.......
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkilile..
Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe!
Yerel

Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe!

Samsun'da vatandaşı faiz kıskacına alarak hayatını karartan, çaresiz insanların mallarına ve paralarına sinsi yöntemlerle çöken finans terör..
Erdoğan’dan zirve öncesi NATO’ya mesaj: Güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz
Gündem

Erdoğan’dan zirve öncesi NATO’ya mesaj: Güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenter Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "(NATO) İttifakımızın bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlar..
Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!
Yerel

Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!

Hatay Samandağ'da Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu.
Vali, sanal kumar tehlikesine böyle dikkat çekti: Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar!
Gündem

Vali, sanal kumar tehlikesine böyle dikkat çekti: Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar!

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illeg..
Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor
Gündem

Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da yurt dışına çıkış yasağı konulduğu için sokaklarda yaşamak zorunda kalan Sivaslı Ali amcanın yürek burkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23