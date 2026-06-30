Müge Anlı’da aranıyordu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı! MİT detayı olay oldu

Oğlundan yaklaşık bir buçuk yıl haber alamayan annesi Emine Yılmaz, 2019 yılında Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Programda Yılmaz'ın akıbetine ilişkin çeşitli ihtimaller değerlendirilirken, yıllar boyunca kendisinden herhangi bir iz bulunamadı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Çekdar Yılmaz, geçen ay MİT ve Emniyet'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan 10 DEAŞ mensubu arasında yer aldı. İddiaya göre Yılmaz'ın 2017 yılında Suriye'ye geçtiği, örgütte askeri eğitim aldığı, İdlib'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve daha sonra DEAŞ'ın medya yapılanması olarak bilinen "Faruk Ofisi"nde görev yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.