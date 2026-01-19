Ve çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor? Birkaç sebebi tatildeki o alışkanlık olabilir diyorlar

Derhal terk etsinler! Ciddi şekilde hatırlatıldı. Ara tatilde uyku disiplininin tamamen elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nesiman Alili, ailelere yol gösterici niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Alili, anne ve babalara şu sözlerle seslendi: "Ara tatilde de mümkün olduğunca uyku saatlerini çok kaydırmamaya, ekranları yatmadan en az bir saat önce kapatmaya ve akşam rutinlerini korumaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çay, kola/enerji içeceği ve çikolata gibi kafein içeren gıdalar uykuya geçişi zorlaştırır. Sık hastalanan, gündüz aşırı uykulu olan veya horlayan çocuklarda uyku kalitesi ayrıca değerlendirilmelidir. Unutmayın, düzenli uyku sadece dinlenmek değil; çocuğun sağlıklı büyümesi ve hastalıklara karşı güçlü olması demektir. Tatili bitirirken uyku düzenini yavaş yavaş normale çekmek, okula dönüşü ve bağışıklığı çok daha güçlü hale getirecektir."