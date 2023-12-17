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Teknoloji-Bilişim
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Çin'den Apple'a bir darbe daha

2023-12-17 19:38:52
Çin'den Apple'a bir darbe daha

Ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Çin, iPhone kullanımına ilişkin kısıtlamalarını genişletiyor.

#1
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Çin, iPhone kullanımına ilişkin kısıtlamaları artırıyor. Eylül ayında başlayan yasak, ilk olarak devlet kurumlarında görevli personelin çalışma saatleri boyunca iPhone kullanmasını yasaklıyordu. Çin’in Apple cihazlarına yönelik yasakları, son haberlere göre, hızla genişletiliyor.

#2
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Çin tarafından uygulanan Apple yasağı genişliyor! Yasak artık sekiz veya daha fazla eyaletteki devlet kurumlarını kapsıyor. Bu durum hem ofiste hem de resmi işler için iPhone kullanımını yasaklıyor. Bu genişlemenin ardında birden fazla sebep var. Çin güvenlik kaygıları birincil sebep olarak öne sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında Apple telefonlarında birçok güvenlik açığı tespit edildiğini ve bu konuda medyada çıkan haberleri takip ettiğini bildirdi.

#3
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Siyasi motivasyon bir diğer ihtimal. Huawei’nin ABD yaptırımları nedeniyle uzun süre 5G teknolojisine erişiminin kısıtlanması ve yakın zamanda yeni 5G telefonu Mate 60 Pro’yu piyasaya sürmesi, ulusal teknolojiye vurgu ve yerli markaların desteklenmesi arzusunu güçlendirmiş oluyor. Apple yerine Huawei, Xiaomi, Honor ve BBK Electronics bünyesindeki yerli markalar (Realme, Oppo, OnePlus, Vivo, iQOO) gibi seçeneklerin daha hızlı şarj olan ve daha büyük bataryaya sahip modelleri sunduğu da göz ardı edilemez. Hatta katlanabilir ekran teknolojisinde bile şu an Apple herhangi bir model sunmazken, Huawei, Oppo ve Vivo gibi markalar katlanabilir modellerle pazarda öne çıktı.

#4
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Yasaklamanın tam kapsamı ve gerekçeleri henüz kesinlik kazanmamış olsa da Çin’in teknoloji ve güvenlik politikalarında yeni bir döneme girdiğini düşünebilir. Bu gelişme, uluslararası teknoloji devlerinin Çin pazarındaki faaliyetlerini yakından takip etmelerini ve potansiyel riskleri göz önünde bulundurmalarını gerektirecek. Çin’in iPhone kısıtlamalarının olası etkileri Çin’in iPhone kullanımına ilişkin kısıtlamalarını genişletmesi, Apple için hem kısa hem de uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir. Kısa vadede, yasak Apple’ın Çin’deki satışlarını olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra 2022 yılı için konuşacak olursak Çin, Apple’ın en büyük ikinci pazarı ve şirket, 2022 mali yılında Çin’den 19,2 milyar dolar gelir elde etti. Yasak, bu geliri önemli ölçüde azaltabilir.

#5
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Çin Apple yasağının doğrudan etkisi ise devlet kurumlarında çalışan personel tarafından iPhone kullanımının yasaklanması olacaktır. Bu, Çin’deki toplam iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 10’unu etkileyecektir. Ancak dolaylı olarak diğer kullanıcıları da etkiliyor. Örneğin devlet kurumlarının iPhone kullanan tedarikçileri ve yüklenicileri de yasaklama ihtimali var. Bu, Apple’ın Çin’deki tedarik zincirini ve dağıtım kanallarını olumsuz etkileyebilir. Uzun vadede ise Apple’ın Çin pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabilir. Çin’de iPhone’lara rakip olarak Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerli markalar hızla yükseliyor. Bu markalar, Apple’dan daha düşük fiyatlarla daha iyi özellikler sunan telefonlar üretiyor. Çin’deki devlet kurumlarının iPhone kullanımını yasaklaması, yerli markaların rekabet avantajını daha da artırabilir.

#6
Foto - Çin'den Apple'a bir darbe daha

Yasak, Apple’ın Çin’deki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de etkiliyor. Apple, Çin’de yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek için önemli yatırımlar yapıyor. Yasak, Apple’ın bu yatırımlardan elde etmesini beklediği kazançları da azaltıyor.

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