Çin'den Apple'a bir darbe daha

Çin Apple yasağının doğrudan etkisi ise devlet kurumlarında çalışan personel tarafından iPhone kullanımının yasaklanması olacaktır. Bu, Çin’deki toplam iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 10’unu etkileyecektir. Ancak dolaylı olarak diğer kullanıcıları da etkiliyor. Örneğin devlet kurumlarının iPhone kullanan tedarikçileri ve yüklenicileri de yasaklama ihtimali var. Bu, Apple’ın Çin’deki tedarik zincirini ve dağıtım kanallarını olumsuz etkileyebilir. Uzun vadede ise Apple’ın Çin pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabilir. Çin’de iPhone’lara rakip olarak Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerli markalar hızla yükseliyor. Bu markalar, Apple’dan daha düşük fiyatlarla daha iyi özellikler sunan telefonlar üretiyor. Çin’deki devlet kurumlarının iPhone kullanımını yasaklaması, yerli markaların rekabet avantajını daha da artırabilir.