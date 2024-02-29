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Dünya
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Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

2024-02-29 17:05:03
Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Çin'in ikinci yerli üretim kruvaziyerinin 2026'da suya indirilmesinin planlandığı bildirildi.

#1
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Çin, ikinci büyük yolcu gemisini, yapımını 2 yıl içinde tamamlayarak suya indirmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri "Adore Magic City", geçen yıl haziranda suya indirilmiş, kasımda operatör şirkete teslim edilmişti.

#3
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 1 Ocak'tan itibaren ticari seferlere başlamıştı.

#4
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren kruvaziyer üreticisi şirket, ikinci geminin tasarım ve modelleme aşamasının tamamlandığını, nisanda ise tersanede montajına başlanacağını duyurdu.

#5
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Geminin, ilk test seferi için Haziran 2026'da suya indirilmesi planlanıyor.

#6
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

İkinci geminin, 324 metre uzunluğunda ve 142 bin ton olması planlanıyor. Böylece gemi, 323 metre ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük olacak. Gemi, 2 bin 144 kamarasıyla, 2 bin 125 kamaranın bulunduğu ilk yerli kruvaziyerden daha fazla yolcu ağırlayabilecek.

#7
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Çin'in, ilk kruvaziyerin yapımını tamamlamasının ardından ikincisi için kolları sıvaması, Avrupalı gemi üreticilerinin hakimiyetinde bulunan büyük ve lüks yolcu gemisi piyasasında varlığını sürdürme niyetini gösteriyor.

#8
Foto - Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketleri, kruvaziyer üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.

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