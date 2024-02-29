Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

İkinci geminin, 324 metre uzunluğunda ve 142 bin ton olması planlanıyor. Böylece gemi, 323 metre ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük olacak. Gemi, 2 bin 144 kamarasıyla, 2 bin 125 kamaranın bulunduğu ilk yerli kruvaziyerden daha fazla yolcu ağırlayabilecek.