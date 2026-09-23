Çin devinden olay Türkiye kararı! '12 ay içinde açacağız' diyerek duyurdular

Gartner verilerine göre Alibaba Cloud, 2025 yılı gelirleri itibarıyla Amerikan devleri Amazon, Microsoft ve Google'ın ardından dünyanın dördüncü en büyük "altyapı hizmeti" (IaaS) sağlayıcısı konumunda bulunurken; Asya-Pasifik pazarında yüzde 22,5 pay ile liderliğini koruyor. Güncel olarak 31 bölgede 107 erişilebilirlik alanı işleten şirket, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde çip tasarım kolu T-Head ile birleşik bulut gelirlerini yıllık yüzde 45 artırarak 48,4 milyar yuana (7,2 milyar dolar) yükseltti. Model ve uygulama hizmetlerinden elde edilen yıllık tekrarlayan gelirlerin ise ağustos ayındaki 16 milyar yuan seviyesinden 20 milyar yuana çıktığı paylaşıldı.