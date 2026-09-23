Çin devinden olay Türkiye kararı! '12 ay içinde açacağız' diyerek duyurdular
Çinli Alibaba şirketi Türkiye ile ilgili flaş bir hamleye hazırlanıyor. Asya devi Türkiye'de kritik bir veri merkezi açıyor. İşte detaylar...
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Çinli Alibaba şirketi Türkiye ile ilgili flaş bir hamleye hazırlanıyor. Asya devi Türkiye'de kritik bir veri merkezi açıyor. İşte detaylar...
Alibaba Group Holding bünyesindeki bulut bilişim birimi Alibaba Cloud, yurt dışı genişleme stratejisini hızlandırarak önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da yeni veri merkezleri açacağını duyurdu.
Şirket; çiplerden bulut altyapısına ve çok modlu modellere kadar uzanan uçtan uca yapay zeka kabiliyetleriyle kurumsal müşterileri portföyüne katmayı hedeflerken, bu yeni yatırımların ilk halkasının ekim ayında Hollanda'da faaliyete geçeceği bildirildi.
Hangzhou kentinde düzenlenen Apsara Konferansı'nda konuşan Alibaba Cloud CTO'su ve Uluslararası İş Birimi Başkanı Li Feifei, yeni merkezlerin yanı sıra Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong'daki mevcut veri merkezi kapasitelerini de büyüteceklerini kaydetti.
Şirketlerin yapay zekayı deneme aşamasından çıkarıp doğrudan sahaya sürdüğünü belirten Li, "Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bilişim kaynaklarını daha da yakınlaştırmak adına küresel bulut ayak izimizi genişletiyoruz" dedi. Şirket ayrıca etkinlikte Panasonic Digital, Unity China, Endonezyalı lojistik grubu Lion Parcel, Malezyalı Loomi Entertainment ve Shake gibi firmalarla yeni ortaklıklara imza attığını açıkladı.
Gartner verilerine göre Alibaba Cloud, 2025 yılı gelirleri itibarıyla Amerikan devleri Amazon, Microsoft ve Google'ın ardından dünyanın dördüncü en büyük "altyapı hizmeti" (IaaS) sağlayıcısı konumunda bulunurken; Asya-Pasifik pazarında yüzde 22,5 pay ile liderliğini koruyor. Güncel olarak 31 bölgede 107 erişilebilirlik alanı işleten şirket, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde çip tasarım kolu T-Head ile birleşik bulut gelirlerini yıllık yüzde 45 artırarak 48,4 milyar yuana (7,2 milyar dolar) yükseltti. Model ve uygulama hizmetlerinden elde edilen yıllık tekrarlayan gelirlerin ise ağustos ayındaki 16 milyar yuan seviyesinden 20 milyar yuana çıktığı paylaşıldı.
Alibaba Cloud, uluslararası müşterilere dönük üç yeni yapay zeka ürününü de vitrine çıkardı. Şirketlerin kendi markalarıyla "hizmet olarak model" platformları kurmasını sağlayan Smart Studio, tek bir görev için birden fazla modeli birleştirerek token maliyetini yarı yarıya düşüren Smart Fusion ve 20'den fazla dilde bir saate kadar video üretebilen Smart Video ürünleri duyuruldu.
Şirket ayrıca Qwen 4 modelinin eğitim sürecinde olduğunu, gelecekteki Qwen 5 modelinin 10 trilyon parametreye kadar ölçekleneceğini, 2027'nin ilk çeyreğinde ticari olarak piyasaya çıkacak Zhenwu V900 yapay zeka işlemcisini geliştirdiklerini ve 2032 yılına kadar 20 gigavatın üzerinde küresel veri merkezi kapasitesi işletmeyi hedeflediklerini bildirdi. Counterpoint Research Başkan Yardımcısı Neil Shah, Alibaba'nın çiplerden yazılıma kadar Qwen modellerini optimize eden etkileyici dikey bir entegrasyon kurduğunu ancak tam bağımsızlık arayışının kısa ve orta vadede şirketi yavaşlatabileceğini belirtti.
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