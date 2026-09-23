Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Saldırıda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 11 öğrenci yaralandı. H.O. ise olaydan yaklaşık iki saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Yaralanan öğrenciler Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, 16 yaşındaki I.O. ile B.S.'nin hayati tehlikesi devam ederken yaralılardan biri entübe edildi.