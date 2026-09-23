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Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

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Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun ilk ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelinin saldırının terör amacı taşımadığını söylediği, bir gün önce yaşanan “kız meselesi” ve akran zorbalığı nedeniyle husumet yaşadığı öğrencileri hedef aldığını anlattığı aktarıldı. Saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin dedesi adına kayıtlı olduğu belirtilirken H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

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Foto - Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula giriş yaptığı sırada silahlı saldırı meydana geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9-C sınıfında eğitim gördüğü belirtilen 15 yaşındaki H.O., saat 07.59 sıralarında okul yakınında av tüfeğiyle ateş açtı.

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Foto - Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Saldırıda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 11 öğrenci yaralandı. H.O. ise olaydan yaklaşık iki saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Yaralanan öğrenciler Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, 16 yaşındaki I.O. ile B.S.'nin hayati tehlikesi devam ederken yaralılardan biri entübe edildi.

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Foto - Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Diğer öğrencilerin ise vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırının ardından yürütülen soruşturmada H.O.'nun ilk ifadesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Haberde, lise 1'inci sınıf öğrencisi H.O.'nun saldırının terör amacı taşımadığını söylediği, bir gün önce yaşanan “kız meselesi” ve akran zorbalığını gerekçe gösterdiği aktarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Foto - Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

Haberde öğrencilerin anlatımına dayandırılan bir başka iddiaya göre, okulda bulunan güvenlik görevlisi saldırganı gördükten sonra bölgeden uzaklaştı. Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in söz konusu iddiayla ilgili “gereği yapılacak” açıklamasında bulunduğu aktarıldı. İddianın soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.

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Yorumlar

Türk

Öldürecek yaşa geldiyse ölecek yaşa da gelmiştir asla yaşı küçük diye acımamak lazım bunun bu millete bu devlete ne faydası olur biraz daha semirse iyice kudurur
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