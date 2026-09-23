Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun ilk ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelinin saldırının terör amacı taşımadığını söylediği, bir gün önce yaşanan “kız meselesi” ve akran zorbalığı nedeniyle husumet yaşadığı öğrencileri hedef aldığını anlattığı aktarıldı. Saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin dedesi adına kayıtlı olduğu belirtilirken H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.