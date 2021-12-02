Çilingirle girip evi soydular! Böyle hırsızlık ilk kez görüldü

'ŞİKAYETİNİ GERİ AL' DİYEREK TEHDİT ETTİ Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polislerin şüpheliyi yakın bir noktada yakaladığını bildiren Dağdelen, "İki şüpheli kızların evinden kedimi, eşyalarımı alıyorlar. Laptop, telefonlar, param polis merkezinde teslim edildi. Kızlar gözaltına alınıyor ama sonra serbest bırakılıyor. Hemen bu kızlar tekrar kapıma gelip, "Şikayetini geri çek, yoksa çocuğun okula gidiyor, onu rahatsız ederiz, şikayetini geri çek" diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söyledim ve yeniden polise ifade verdim" dedi. Dağdelen, hırsızların uyuyan çocuğunun yanına yaklaşması ve elinden cep telefonunu almasının kendisini çok etkilediğini kaydetti. "BÖYLE ŞAPŞAL HIRSIZ OLAMAZ" 7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, "Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz" dedi. "KOMEDİ GİBİ HIRSIZLIK" Özellikle uyuyan çocuğunun elinden cep telefonunun alınmasına çok üzüldüğünü anlatan Dağdelen, kapısını hırsızlara açan çilingir görevlisine de tepki gösterdi. Çilingir görevini eksik yapması nedeniyle hırsızların evine girebildiğini dile getiren Dağdelen, "Çilingir öyle gelip kapıyı açıp gidemez. Hırsız kızlar hareketlerinden belli ediyor kendilerini. Şüphelenebilirdi. Böyle komedi bir hırsızlık olmaz. Oyuncak köpekle ile kamerayı kapatıyor. Çilingirden de şikayetçi olacağını ifade eden Dağdelen, onun yaptığı hata nedeniyle bugün oğlu ve kedisinin yanında olmayabileceğini belirtti. "ÇİLİNGİRLER HIRSIZLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR" Hırsızların hem elini kolunu sallaya sallaya dışarıda olduğunu hem de kendisini tehdit edebildiğini dile getiren Dağdelen, "Bu benim başıma geldi başkalarına gelmesin. Çilingir arkadaşlar, en azından kira sözleşmesine bakın, ev sahibi ile görüşün, kapıcı, yada yönetici, komşuya sorun. Emin olduktan sonra kapıyı açın. O zaman hırsızların işini kolaylaştırıyorlar. Ben kapımı kilitlemişim beş dakika ekmek almaya gidip gelemez miyim" diye konuştu.