Cihan padişahının gölgesinde dinlendiği çınar 854 yıldır ayakta

Bakan Kurum'un paylaşımından sonra ilgi daha da arttı Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Bu bölgede, Yatağan bölgesindeki en önemli merkezi yerlerden birisini bu Pınarbaşı oluşturuyor. Pınarbaşı'ndaki en nadide, bizim hem doğal hem de Türk tarihinde önemli olan yerlerden birisi de bu Pınarbaşı'ndaki çınar ağacımız. Bu bölge esasında tarihin her döneminde önemliydi. Yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buranın hemen 600 metre kuzeyinde yerleşme vardı. İnsanlar burayı kullanıyorlardı. Hatta 13. yüzyılda, milattan önce 13. yüzyılda Hitit askerlerinin geçtiği güzergahlardan birisi de burasıydı. Ama özellikle 23 Temmuz 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine giderken buradan geçti. Zaten bu kayıtları biz biliyoruz. O günlükler elimizde var. Hatta Evliya Çelebi'nin anlattıkları da var. Yaklaşık olarak buranın bir ok atımı mesafede doğu tarafında hamamın, hanın olduğu, caminin olduğu, hatta onun yanında bir hamamın olduğunu, köprünün olduğunu da biz biliyoruz. Onun için burası hakikaten önemli merkezlerden birisi. Bakanımız paylaşımı sonrasında buraya inanılmaz bir ilgi de oldu. Yani esas bizim çınar ağacımız vardı ama Bakanımızın paylaşımından sonra bir milyonu geçti bu konuda izleyenlerin sayısı da. Öyle olunca ciddi bir hakikaten ilgi merkezi haline döndü. Ama her şeyin ötesinde ilgi merkezi olması doğal. Çünkü hakikaten bizim için çok kıymetli, önemli merkezlerden birisi. Stratonikeia ve Lagina'yı tamamlayan o tarihi dokuyu zenginleştiren doğal güzelliklerden ve tarihi bilgilerin de dip derinliklere kadar indiği önemli yerlerden birisi" dedi.