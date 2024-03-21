  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu köy bahara hasret kaldı!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi? İşte cevabı...

İşte destek veren 4 futbolcu... Futbolcular ne tepki verdi? Olası bir küme düşme kararı sonrası...

Başkan Erdoğan yeni rakamları verdi! Kamu bankalarından emeklilere yeni komisyon

Seçime 10 gün kala o ilde dengeleri değiştirecek hamle! Kendi adaylarını çekip AK Parti’ye desteklerini açıkladılar

Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Akıllı telefonlar neden zamanla yavaşlar! İşte bilmeniz gereken 7 sebep...

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Sapık sucunun dehşet odasından kan donduran ayrıntı! Herkes idam çağrısı yapıyor
Yaşam
7
Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

2024-03-21 16:01:13
Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Kütahya'da etkili olan kar yağışı, çiçek açan ağaçları kapladı.

#1
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

#2
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.

#3
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu.

#4
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Ağaçlarındaki kuşburnu ve çiçek açan baden ağaçlarının karlı durumu, tatmin bir görüntü oluşturdu.

#5
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Kadir İmrak ve Hüseyin Yıldırım isimli vatandaşlar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Bilindiği gibi, bu sene kar yağışı yeterli derecede değildi.

#6
Foto - Çiçek açan ağaçlar beyaz örtüyle süslendi

Martta yağan kar da bizleri sevindirdi. Ancak başta baden ağaçları olmak üzeri birçok meyve ağacı çiçek açtı. Don olursa çiçek açan meyve ağaçları zarar görür" diye konuştular.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!

CHP'deki skandal para sayma görüntülerinde oklar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilirken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini..
Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı
Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Kurtuba TV'nin, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin yılları nasıl harcadığını..
CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular
Gündem

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

CHP'de para sayma skandalının yankıları sürüyor. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında kon..
21 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Mart 2024) sunuyoruz...

Son İstanbul anketinin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı: Bugün anket yapıldı! Oy oranı yüzde 44 çıktı
Gündem

Son İstanbul anketinin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı: Bugün anket yapıldı! Oy oranı yüzde 44 çıktı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (Başkan adayı Murat Kurum, yaptırdıkları son İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile pay..
5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?
Ekonomi

5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?

Geçtiğimiz ay kök maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca emekli derin bir nefes aldı. Emekliler yılda 2 kez, Ocak ve Temm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23