CHP'liler bile oradaydı! İYİ Parti'den büyük ayıp

Etkinliklere Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanvekili Kıdemli Başçavuş Yılmaz Sinan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Gelecek Partisi Kula İlçe Başkan Yardımcısı Okan Camcı, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, gençlik merkezi gönüllüleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.