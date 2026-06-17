CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor
CHP'de gözler bugünkü kritik MYK toplantısına çevrilirken, toplantıda il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
CHP'de gözler bugünkü kritik MYK toplantısına çevrilirken, toplantıda il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim devam ediyor. CHP'de haftanın ilk MYK'sı bugün saat 14.00'te başlayacak.Toplantıda birçok önemli başlık ele alınacak.
Toplantıda özellikle il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM'de yaşanan gerilim nedeniyle Ankara ve İzmir il başkanlıklarının toplu halde görevden alınabileceği değerlendiriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de aynı gün Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.
Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak. Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.
Öte yandan bugün ayrıca Manisa Milletvekili Özgür Özel ve destekçileri tarafından 900 delegeden toplanan imzalar da genel merkeze sunulacak. Olağanüstü kurultay yapılması amacıyla toplanan imzaların, yasal bekleme süreci tamamlandıktan mahkemeden çıkan "tedbir" kararı işaret edilerek reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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