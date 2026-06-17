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Karaman'da kahreden olay: 3'ü çocuk 5 kişi öldü! İlan edildi: Montella'dan Paraguay maçı için radikal karar geldi... CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor Sıcaklar geldi! İşte tarihi geçmiş güneş kremini kullananları bekleyen 3 cilt sorunu... Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet Kritik Paraguay maçı öncesi A Milli Takım’daki kaosa Tayyip Erdoğan el attı Sıcak gelişme: Türkiye yerli S-400'ü aktif etti
#1
Foto - CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim devam ediyor. CHP'de haftanın ilk MYK'sı bugün saat 14.00'te başlayacak.Toplantıda birçok önemli başlık ele alınacak.

#2
Foto - CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor

Toplantıda özellikle il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM'de yaşanan gerilim nedeniyle Ankara ve İzmir il başkanlıklarının toplu halde görevden alınabileceği değerlendiriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de aynı gün Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.

#3
Foto - CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor

Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak. Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.

#4
Foto - CHP’de kritik gün! Dananın kuyruğu bugün kopuyor

Öte yandan bugün ayrıca Manisa Milletvekili Özgür Özel ve destekçileri tarafından 900 delegeden toplanan imzalar da genel merkeze sunulacak. Olağanüstü kurultay yapılması amacıyla toplanan imzaların, yasal bekleme süreci tamamlandıktan mahkemeden çıkan "tedbir" kararı işaret edilerek reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Kuyruk muyruk kopmaz daha bu böyle gider. Bizler kuru gürültüye bayılırız
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