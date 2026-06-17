Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak. Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.