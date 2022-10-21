2022-10-21 11:48:38 CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Hizmet rekoru" diyerek reklamını yaptığı, yurt, kreş, bakımevi ve altgeçitlerin temellerini attı ve açılışlarını yaptı. Kılıçdaroğlu törende, "Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" diye konuştuktan sonra yaklaşık 5 yıldır hayata geçirilemeyen Kent Meydanı'ndaki kız öğrenci yurdunun açılışını yaptı. Yurdun açılışına getirilen birkaç öğrenciyle ise göstermelik röportajlar yapıldığı ortaya çıktı.