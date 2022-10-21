CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

Kılıçdaroğlu'nun sahra hastanesi diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun, fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede emanet yatakların taşındığı ortaya çıkmıştı. 16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, böyle bir girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Adana Valiliği "Bin yataklı bir hastane değil, olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar yok" açıklaması yapmıştı.