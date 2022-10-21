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CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

2022-10-21 11:48:38
CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Hizmet rekoru" diyerek reklamını yaptığı, yurt, kreş, bakımevi ve altgeçitlerin temellerini attı ve açılışlarını yaptı. Kılıçdaroğlu törende, "Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" diye konuştuktan sonra yaklaşık 5 yıldır hayata geçirilemeyen Kent Meydanı'ndaki kız öğrenci yurdunun açılışını yaptı. Yurdun açılışına getirilen birkaç öğrenciyle ise göstermelik röportajlar yapıldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR SABAH muhabirleri önceki gün açılışı yapılan yurda gitti. Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın öve öve bitiremediği yurdun henüz tamamlanmadığı, içinde inşaat çalışmalarının sürdüğü görüldü. Yurdun içi ise inşaat pislikleri ve talaş dolu. Merdiveni olmayan yurda giriş için 6 basamaklı tahta merdiven kullanılıyor. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan yurdun etrafında başıboş köpekler var. Peyzaj çalışmaları bitmeyen yurdun çevresinde suni çimlerin gelişigüzel etrafa atılarak düzensizliğin kapatılmaya çalışıldığı görüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın "Yurtta yatak bile yok" eleştirisinden sonra gece saat 03.00'te apar topar yatak, yorgan ve yastık getirildi. Çalışma masasının bulunmadığı odalarda kablolar dahi bağlanmadı.

#2
Foto - CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

SAHRA HASTANESİ FİYASKOSU CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu açıklamıştı.

#3
Foto - CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

Kılıçdaroğlu'nun sahra hastanesi diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun, fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede emanet yatakların taşındığı ortaya çıkmıştı. 16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, böyle bir girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Adana Valiliği "Bin yataklı bir hastane değil, olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar yok" açıklaması yapmıştı.

#4
Foto - CHP fiyaskosu! Tamamlanamayan yurdu açtılar

KARALAR, RÜŞVETLE VATANDAŞ TOPLADI Açılıştan bir gün önce belediyeden Başkan Zeydan Karalar'ın imzasını taşıyan mesajda "Sevgili kardeşim adına sosyal destek kart- Halk Kart tahsis edilmiştir. Kartını teslim almak üzere 19 Ekim saat 11.00'de Adana Merkez Otogarı karşısında yapılacak olan etkinliğe bekliyorum" ifadesi yer aldı. Açılışın kalabalık gözükmesini isteyen Karalar konuşmasında "Ay başından itibaren kartlarınıza geçerli olmak üzere bin TL yüklenecektir" dedi.

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