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Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandıran bir dayanışma örneği sergiledi.

#1
Foto - Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan'da yaşanan olayın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Açıklamada, Suriye'nin bu zor süreçte Katar'ın yanında olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifalar temenni edildi.

#3
Foto - Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Bakanlık, Suriye'nin kardeş Katar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti. Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

#5
Foto - Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.

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