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CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

2023-03-02 10:13:27
CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

Türkiye'yi yasa boğan felaketin büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyarken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin başı çektiği İYİ Parti ve TMMOB'un İzmir'de de TOKİ'ye çelme taktığı ortaya çıktı.

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Foto - CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli çifte deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 45 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Binlerce bina yıkılırken onlarca köy de ağır hasar aldı. Türkiye'yi yasa boğan felaketin büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyarken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin başı çektiği İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de TOKİ'ye çelme taktığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması planlandı.

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Foto - CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

CHP'Lİ BELEDİYE KARŞI ÇIKTI CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.

#3
Foto - CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

TOKİ İHALEYE ÇIKTI 30 BİN BAŞVURU OLDU Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri de dikkate alarak yeni bir revizyon imar planı hazırladı. Plan 12 Şubat 2021'de askıya çıktı. TOKİ'de Ocak 2021'de 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 Cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini öngören toplu konut projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Bu arada TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi tek tek belirlendi.

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Foto - CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ CHP'li Karabağlar Belediyesi, TOKİ'nin Ocak ayının 2021 yılında yaptığı toplu konut projesi ihalesinin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Ankara 4. İdare Mahkemesi TOKİ'nin ihalesini iptal etti. Durum böyle olunca depreme dayanıksız evlerde yaşadığı için endişeli olan İzmirlilerin güçlü konutlara ulaşma hayali CHP'li Karabağlar Belediyesi yüzünden ertelendi.

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