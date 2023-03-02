CHP bunu da yaptı! Bine yakın aile mağdur

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli çifte deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 45 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Binlerce bina yıkılırken onlarca köy de ağır hasar aldı. Türkiye'yi yasa boğan felaketin büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyarken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin başı çektiği İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de TOKİ'ye çelme taktığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması planlandı.