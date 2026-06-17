CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor

Parti kulislerinden aldığı bilgileri izleyicilerle paylaşan Mehmet Faraç, bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınacak kararları şu sözlerle aktardı: "MYK toplantısında, bakın ilk defa söylüyorum, 8 tane eski il başkanı ve parti yöneticisi ihraç edilecek. Görevdeki de var, daha önceki görevde olanlar da var. Bunlar mutlak butlana sebep olanlar. Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecekler. Yani sadece görevden alınmayacaklar, ihraç edilecekler."