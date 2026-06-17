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CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor
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CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor

Gazeteci Mehmet Faraç, CHP kulislerinden edindiği sarsıcı bilgilerle parti içerisinde geniş çaplı bir disiplin operasyonunun başladığını duyurdu. Bugün toplanacak MYK toplantısında, "mutlak butlan" kararına sebep olan ve çeşitli şaibelerle anılan 8 il başkanı ile yöneticisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında Ankara ve İzmir il başkanlıklarına da köklü değişiklikler yapılarak yeni atamalar gerçekleştirilecek.

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Foto - CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci Mehmet Faraç, CHP yönetiminin bugün atmaya hazırlandığı çok kritik adımları canlı yayında açıkladı. Parti içi disiplin ve arınma süreçlerine dikkat çeken Faraç, CHP içinde geniş çaplı bir operasyonun fitilinin ateşlendiğini belirtti.

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Foto - CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor

Parti kulislerinden aldığı bilgileri izleyicilerle paylaşan Mehmet Faraç, bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınacak kararları şu sözlerle aktardı: "MYK toplantısında, bakın ilk defa söylüyorum, 8 tane eski il başkanı ve parti yöneticisi ihraç edilecek. Görevdeki de var, daha önceki görevde olanlar da var. Bunlar mutlak butlana sebep olanlar. Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecekler. Yani sadece görevden alınmayacaklar, ihraç edilecekler."

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Foto - CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor

Faraç; Erzurum, Bursa ve Bitlis gibi illerdeki eski yöneticilerin de bu listede yer aldığını, ihraç gerekçelerinin arkasında şaibelere karışma, partiyi uzun süredir rüşvet ve yolsuzluk tartışmalarının içinde tutma ve dezenformasyonla kurumsal tahribatı sürdürmeye çalışanların bulunduğunu iddia etti. Gündemdeki ihraç dalgasının yanı sıra teşkilatlarda köklü değişikliklere gidileceğini de sözlerine ekleyen Faraç, bugün toplanacak MYK'da iki büyükşehir için kritik kararların çıkacağını söyledi. Mehmet Faraç'ın aktardığı kulis bilgisine göre, bugün Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarına yeni isimler atanacak.

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Yorumlar

ihrac edilmeli

ilçe başkanlıklarıda ihraç edilmeli yasasın kılıcdaroğlu<<<her türlü yolsuzluk felan yap sonrada dürüst deyin olmaz .kim yaptıysa atılmalı baska kapıya

Ankara ve istanbul acilen kovulmalı

yerine acilen atanmalı chpnin düze cıkması için
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