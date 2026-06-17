CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor
Gazeteci Mehmet Faraç, CHP kulislerinden edindiği sarsıcı bilgilerle parti içerisinde geniş çaplı bir disiplin operasyonunun başladığını duyurdu. Bugün toplanacak MYK toplantısında, "mutlak butlan" kararına sebep olan ve çeşitli şaibelerle anılan 8 il başkanı ile yöneticisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında Ankara ve İzmir il başkanlıklarına da köklü değişiklikler yapılarak yeni atamalar gerçekleştirilecek.