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CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun Baykar'dan gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle: CİRİT ile vurdular Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor Irak, Norveç karşısında zayıf kaldı! Haaland affetmedi Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı Siyonist işgalci geri adım atmıyor! Topraklara çökecekler
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Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir katılım bankasının kurulmasına izin verdi.

#2
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar

BDDK Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı, 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar

Karara göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile yine aynı gruba ait Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortak olduğu, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

#4
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar

BDDK, kararını Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda verdi. İnceleme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7 nci ve 8 inci maddeleri çerçevesinde yapıldı. Kurul, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kuruluş iznine karar verdi.

#5
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar

KAYNAK: TEK REFERANS

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