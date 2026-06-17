BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar
Türkiye'nin dev market zinciri yeni bir sektöre el atıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu söz konusu kuruluşa onay verdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin dev market zinciri yeni bir sektöre el atıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu söz konusu kuruluşa onay verdi. İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir katılım bankasının kurulmasına izin verdi.
BDDK Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı, 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile yine aynı gruba ait Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortak olduğu, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.
BDDK, kararını Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda verdi. İnceleme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7 nci ve 8 inci maddeleri çerçevesinde yapıldı. Kurul, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kuruluş iznine karar verdi.
KAYNAK: TEK REFERANS
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