Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

İran-ABD savaşının ise daha derin sonuçlar doğurduğu aktarılan haberde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, Orta Doğu'nun stratejik coğrafyasını yeniden şekillendirdiği, küresel tedarik zincirlerinin aksadığı ve zaten kırılgan olan enerji piyasalarına ek baskı uyguladığı belirtildi. İran'ı da içine alan çatışmanın, Orta Asya'yı Basra Körfezi'ne bağlayan iç yolları da sekteye uğrattığı ve Türkiye'nin, tam da bu bağlamda Avrasya bağlantı stratejisini hızlandırdığı dile getirildi. Ankara'nın, Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleriyle yakın işbirliği içinde, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere çeşitli bölgesel platformlar aracılığıyla Orta Koridoru güçlendirdiğinin altı çizildi.