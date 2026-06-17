Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Türkiye'nin dünyanın can damarını kontrolü altına alma yolunda olduğu aktarılan haberde, Üstelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hedefinin Kafkasya ve Orta Asya'nın çok ötesine uzandığı, Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile de bağlarının hızla genişlediği ifade edildi. Suriye'de Türkiye'nin, yıllarca süren iç savaştan sonra ülkenin istikrara kavuşmasında merkezi bir aktör olarak konumlandığının altı çizilen haberde, benzer bir durumun ise Libya'da da yaşandığı aktarıldı. Ayrıca Somali ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinde Ankara'nın, yatırım, askeri ortaklıklar ve güvenlik işbirliği yoluyla istikrarlı bir şekilde nüfuzunu artırdığı dile getirildi. KAYNAK: STAR