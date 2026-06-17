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Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor
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Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Singapur merkezli ThinkChina, Orta Koridor'un önemi ve Türkiye'nin artan rolüne ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde kritik detaylara yer verilirken "Dünyanın can damarı Ankara'nın kontrolüne geçiyor" denildi.

#1
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Ortadoğu'yu kasıp kavuran istikrarsızlığın, uluslararası ticareti ağır şekilde etkilemeye devam ettiğinin altı çizilen haberde, giderek artan jeopolitik parçalanma çağında Türkiye'nin, Orta Asya genelinde yoğun bir ekonomik ve stratejik ilişkiler ağı kurarak, Orta Koridor'da kendini lider aktör olarak konumlandırdığı vurgulandı.

#2
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Koridorun, ticari bir geçitten çok daha fazlası anlamına geldiği ifade edilen haberde, Çin'i Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan stratejik bir can damarı olduğu belirtildi.

#3
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi'nin doğduğu yer olan Orta Asya'daki siyasi ve ekonomik etkisini korumak ve genişletmek için Rusya ile rekabet ettiği, ancak bölgedeki Türkiye ile ilişkisini ise temkinli bir işbirliği şeklinde devam ettirmek zorunda kaldığı dile getirildi.

#4
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Pekin'in, Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk cumhuriyetleriyle olan derin kültürel, dilsel ve tarihi bağlarından endişe duyduğu aktarılan haberde, Ankara'nın artan etkisinin, Çin'in Avrasya emelleri için kritik olarak gördüğü bu bölgedeki uzun vadeli konumunu kademeli olarak tehdit edebileceği iddia edildi.

#5
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Türkiye'nin, Avrasya transit geçiş kapısı olarak konumunu sağlamlaştırdığı aktarılan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, Avrasya yüklerinin yüzde 85'inden fazlasının Rusya topraklarından geçen Kuzey Koridoru üzerinden taşındığı, yaptırımlar ve siyasi risklerin Rusya üzerinden geçen güzergahların cazibesini azalttığı ve bunun sonucunda Orta Koridor boyunca kargo hacimlerinin yüzde 70'ten fazla arttığı dile getirildi.

#6
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

İran-ABD savaşının ise daha derin sonuçlar doğurduğu aktarılan haberde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, Orta Doğu'nun stratejik coğrafyasını yeniden şekillendirdiği, küresel tedarik zincirlerinin aksadığı ve zaten kırılgan olan enerji piyasalarına ek baskı uyguladığı belirtildi. İran'ı da içine alan çatışmanın, Orta Asya'yı Basra Körfezi'ne bağlayan iç yolları da sekteye uğrattığı ve Türkiye'nin, tam da bu bağlamda Avrasya bağlantı stratejisini hızlandırdığı dile getirildi. Ankara'nın, Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleriyle yakın işbirliği içinde, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere çeşitli bölgesel platformlar aracılığıyla Orta Koridoru güçlendirdiğinin altı çizildi.

#7
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Türkiye'nin ayrıca Ermenistan ile de yakın çalışma içinde olduğu ifade edilen haberde, bu gelişmenin Kafkasya'da yeniden istikrarsızlığın önlenmesi yönünde net bir jeopolitik mesaj taşıdığı belirtildi. Koridorun arkasındaki ivme arttıkça Türkiye'nin bu güzergahı hem jeopolitik bir kaldıraç hem de yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı.

#8
Foto - Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor

Türkiye'nin dünyanın can damarını kontrolü altına alma yolunda olduğu aktarılan haberde, Üstelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hedefinin Kafkasya ve Orta Asya'nın çok ötesine uzandığı, Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile de bağlarının hızla genişlediği ifade edildi. Suriye'de Türkiye'nin, yıllarca süren iç savaştan sonra ülkenin istikrara kavuşmasında merkezi bir aktör olarak konumlandığının altı çizilen haberde, benzer bir durumun ise Libya'da da yaşandığı aktarıldı. Ayrıca Somali ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinde Ankara'nın, yatırım, askeri ortaklıklar ve güvenlik işbirliği yoluyla istikrarlı bir şekilde nüfuzunu artırdığı dile getirildi. KAYNAK: STAR

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