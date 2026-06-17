  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun Baykar'dan gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle: CİRİT ile vurdular Ankara oyunu tamamen değiştirdi: Dünyanın can damarı Türkiye'ye kayıyor Irak, Norveç karşısında zayıf kaldı! Haaland affetmedi Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı Siyonist işgalci geri adım atmıyor! Topraklara çökecekler
#1
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Yatırımcılar bir yandan anlaşmanın ayrıntılarını, diğer yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika toplantısını bekliyor. Spot altın yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4.341,12 dolara çıktı. Böylece pazartesi günü görülen bir haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 4.361,10 dolara yükseldi.

#2
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Tahran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini söylerken, bir ABD’li yetkili anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’ın petrol satmasına izin verileceğini belirtti.

#3
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

İran petrolünün yakında küresel piyasalara dönebileceği haberleri üzerine petrol fiyatları son üç ayın en düşük seviyeleri civarında seyretti. Bu durum enflasyon endişelerini de hafifletti.

#4
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmını azalttı ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak tüm dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrilmişken altındaki yükseliş ivmesi bir miktar zayıflıyor” dedi.

#5
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararı ve yetkililerin açıklamalarına odaklanmış durumda. Faiz oranlarının büyük ölçüde değişmeden bırakılması bekleniyor.

#6
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Spivak ayrıca, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık Aralık ayında ABD’de faiz artırımı olasılığını yüzde 59 olarak görüyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşması açıklanmadan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

#7
Foto - Altın güne yükselişle başaldı! Gözler Fed kararında

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde altın faiz getirisi sağlamadığı için cazibesini kaybedebiliyor. Diğer değerli metaller de yükselişlerini sürdürdü. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 70,38 dolara, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.812,80 dolara ve paladyum yüzde 0,3 artışla 1.355,65 dolara çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!
Dünya

Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!

Avustralya'da bir drone gösterisinde yaklaşık 90 aracın düşmesi, otonom hava araçlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. ..
Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı

Dünya Kupası'na İsveç karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilgiyle başlayan Tunus'ta Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrılırken, takı..
Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!
Gündem

Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hayatını kaybetti.

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti’nin 11 milyon 543 bin 301 üyesine tek tek seslenerek “Milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23