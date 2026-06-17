Baykar'dan gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle: CİRİT ile vurdular
Baykar tarafından geliştirilen dikey iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 kritik bir test atışından daha alnının akıyla çıkmayı başardı. TB3, Cirit ile hedefi vurdu.
Baykar tarafından geliştirilen dikey iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 kritik bir test atışından daha alnının akıyla çıkmayı başardı. TB3, Cirit ile hedefi vurdu.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, test ve entegrasyon faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Milli SİHA, son olarak Roketsan tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile gerçekleştirilen atış testinde hedefi başarıyla vurdu.
Test kapsamında füzenin hedefe hassas yönlendirme kabiliyeti ve platformla uyumu bir kez daha doğrulanırken, atışın tam isabetle sonuçlanması dikkat çekti.
Başarıyla tamamlanan test, Bayraktar TB3'ün farklı mühimmatlarla görev yapabilme kabiliyetini ortaya koyarken, platformun operasyonel yeteneklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir aşama olarak değerlendirildi. Özellikle kısa pistli gemilerden görev yapabilme özelliğiyle öne çıkan Bayraktar TB3'ün, yerli mühimmatlarla entegrasyon sürecinde yeni bir eşiği geride bıraktığı ifade edildi.
Test atışına ilişkin görüntüler, Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar TB3 CİRİT Lazer Güdümlü Füze Atış Testi. CİRİT Laser-Guided Missile Firing Test. Tam isabet" ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, testin başarısı savunma sanayii çevrelerinde de dikkatle takip edildi.
Gerçekleştirilen atış testi, Türkiye'nin insansız hava araçları ve yerli mühimmat teknolojilerindeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne sererken, Bayraktar TB3'ün gelecekteki görev konseptlerine yönelik hazırlıklarının da hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.
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